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柯文哲「暴力性新戰術」！讓北農4000人打疫苗　5金句PTT掀戰

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯P直言，「有疫苗乾脆換一個戰術」。（圖／北市府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲今提出新戰術，表示要用暴力式圍堵疫情，乾脆讓這4000人全都打疫苗。就有鄉民整理出這次記者會上，阿北的5大金句，在PTT掀起正反論戰。

看完市長柯文哲上午緊急召開的記者會，網友在PTT八卦板直呼，「柯P要在北農試驗非普篩新戰術！周周普篩，不如快篩陰性就普打疫苗。」同時列出幾項金句，包括：

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「新問題時代，常常沒有過去的方法。」
「限制人流；每個禮拜普篩，陰性才進來工作，是沒疫苗的不得已方法。」
「不需要做太多方法。」
「有疫苗乾脆換一個戰術，第一次試驗全面打疫苗，解決複雜感染。」
「這叫暴力性處理，最短時間內，北農有關4000人全部處理掉，全部疫苗打過一輪。」

PTT

▲鄉民兩派論戰。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民看法兩極，一派人笑說「阿北務實，阿北可愛」、「打疫苗的事情昨天就跟中央討論過，也同意了」、「阿北英明，疫苗打下去馬上就產生保護力」、「這是中央同意會另外撥的疫苗，並不是台北不缺疫苗」、「合理，北農影響範圍廣，又多人同時聚集」。

當然也有不少吐槽，「北農第幾類憑什麼打疫苗」、「阿北又要開始玩遊戲了哈哈」、「花招一堆，出事一堆」、「笑死...這樣打我看台北市馬上炸鍋，憑什麼他們有資格打」、「真的在亂搞」、「又解壓縮4000人了」。

拉回這場記者會，柯文哲表示，北農有很多中南部上來，在台北市各地區批發，之前就傳出零星感染案例，在上周端午連假啟動快篩專案，完成一些人，但因為流動性太大，陸續傳出感染案例。

▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農染疫風暴持續擴大。（圖／記者湯興漢攝）

他接著透露，上周六成立專案小組處理，現在有一個新的想法，「北農大概員工500人，還有一些委外廠商、中南部承銷商加一加4000人，若要每周快篩，乾脆就把這4000人全部打疫苗解決掉了。」

最後，柯文哲也強調，「這個新戰術也跟中央指派醫福會執行長王必勝昨天晚上討論過，後來中央也表示同意。」

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