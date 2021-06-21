嘉義市開放第二波75歲以上接種　黃敏惠感謝美國疫苗捐助　

▲嘉義市第二波75歲以上長者6/20全面開打。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市第二波75歲以上長者疫苗快打，20日已於港坪體育館啟動。嘉義市長黃敏惠也特地前往現場關心接種情形，提醒市民接種疫苗後要多休息、多喝水，疫苗接種黃卡務必妥善保存，以利於日後接種第二劑。

▲嘉義市長黃敏惠關心第二波75歲以上長者6/20全面開打。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「接種疫苗是防疫工作最重要的一道防線」，感謝陽明醫院的工作團隊。而市府經多方考量及評估，且在有限的疫苗資源下，陸續優先開放高齡長者施打疫苗，從20日起連續三天至22日止，施打對象為75歲以上長輩，總共4600劑，其中也包含長照機構。請市民朋友這幾天多加留意，若有不舒服症狀，嚴重時要拿疫苗接種黃卡到醫院、社區診所就醫、輕微時亦可至社區藥局諮詢。

黃敏惠直言，曾為家中長輩是否應接種疫苗，與家人討論許久，非常理解兩難的心情。後來衡量75歲以上長者若不幸染疫，約有2成多機率造成重症或死亡，風險較高的長者應優先接種，施打疫苗利大於弊。必須築起這道疫苗的重要防線，大家才有機會恢復日常生活，疫苗接種率將是重要指標之一。

另昨晚美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，黃敏惠感謝在台灣最需要的時刻伸出援手，同時指出國內疫苗明顯不足是存在的問題，顯示國人需要疫苗的聲量非常大，也希望中央疫苗趕快到位，提高地方疫苗接種率，盼這波疫情盡早平息。

衛生局表示，嘉義市本次獲配4600劑日本捐贈AZ疫苗，依中央規定優先提供給75歲以上長輩，截至今日11時統計報到施打1004人；同時今日預約已額滿共1682人，6/20-6/22總計已預約2800人，請符合資格的長輩們，可以陸續線上預約6月21、22日的名額。

進駐醫院陽明醫院也擴大預約名額，每半小時皆能預約180名，請大家放心，不用急、不用搶，若長輩無法上網、不會網路預約，可直接聯繫各里里長、里幹事或東西區公所，鄰居親友也可互相協助；另外65歲以上原住民亦已由民政處造冊，將由嘉義市東、西區衛生所通知至衛生所接種。

嘉義市透過分齡、分批、分時段預約接種及宇美+1式打法，在最短時間內達成讓75歲以上長輩能接種到疫苗，加上第一波8000劑日本捐贈AZ疫苗，依中央指示施打對象為75歲以上老人、洗腎個案、第1至3類對象及住宿型機構等，已同時陸續施打，期能提升社區防疫力，後續也將依中央疫苗撥配量依序接種。

衛生局提醒接種民眾多喝水、多休息、心情放鬆並注意相關症狀，疫苗接種後可能會有接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等症狀，通常於數天內症狀消失，若「持續發燒超過2天」或有其他不適，或「嚴重過敏反應」如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，請攜帶接種疫苗黃卡及健保卡至「社區診所」就醫，以做為診斷之參考。

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