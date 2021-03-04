「國民黨徽」攻佔臉書嘉義市地標！綠豆人暴怒：已直接刪除

▲嘉義市地標縮圖變國民黨徽。（圖／翻攝自Facebook）

記者楊庭蒝／綜合報導

臉書社團「綠豆嘉義人」4日下午發文指出，有來自嘉義的網友發現，只要在臉書的個人自我介紹資料中，留有曾經住過嘉義市的地標，地名前方的縮圖竟然就會自動變成青天白日的「國民黨黨徽」，引起一陣熱議。

綠豆嘉義人表示，「綠豆直擊：臉書個人自介住過的地方嘉義市，前面縮圖變這樣...你的也是嗎？」只見貼文附圖中，一位網友臉書個人資料的現居城市以及家鄉分別都是嘉義市，結果前面的縮圖並非一般常見的地標縮圖，或是嘉義市容的風景圖，而是國民黨黨徽。

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經過記者實測，只要依序點選個人頁面中的「關於」及「住過的地方」，就可以查看提供給臉書的居住地資料，若該筆資料為嘉義市，前方縮圖確實就會變成國民黨黨徽，而非平時的地標縮圖；若點選同樣來自嘉義市的網友的個人頁面，也會有相同的情況發生。

對此，眾多網友在該則貼文下方留言表示，「國家機器在動！無誤」、「還不是你們自己選出來的」、「真的誒」、「我已經把自己住的縣市刪除掉」、「這個項目已直接刪除了！」、「刪了！無法以住嘉義市為榮，就為了一個黨徽」、「嘉義縣連選都沒得選」、「已刪除+1」、「放噴水雞肉飯好了」。

雖然目前尚不清楚，這個情形是否與嘉義市市長黃敏惠屬於國民黨籍有關，但查看同樣隸屬於國民黨籍市長就任的其他縣市，並沒有這種情形出現。