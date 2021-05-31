黃敏惠呼籲中央油電凍漲貸款緩繳　減輕人民財務壓力

▲嘉義市長黃敏惠建議中央立即宣布油電價凍漲 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院31號將進行紓困條例修法，嘉義市長黃敏惠30日建議中央政府為平穩物價應立即宣布油、電凍漲，另外建議可緩繳創業與房屋等貸款，讓民眾在疫情期間進行財務撥補運用，讓人民手上有錢可以過生活。

黃敏惠認為，各行各業受疫情影響層面甚廣，等待紓困條例修法與預算編列根本緩不濟急。黃敏惠強調，穩定物價勢在必行，也是政府可以立即做的事。如5月31號國內汽、柴油將各別漲0.2和0.3元，緊接6月1日進入夏季電價計費，今年適逢疫情，民眾在家用電量大幅提升，電費支出預計倍增。因油、電價會帶動原物料上漲，影響民生經濟甚鉅，黃敏惠強烈建議中央政府立即宣布油、電價凍漲，避免物價再波動，減少民眾有雪上加霜的壓力感受。

嘉義市長黃敏惠表示，三挺政策-「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺勞工」是2008年金融海嘯的定海神針；今年面對疫情與紓困認為「疫苗要多、紓困要快、面相要廣」，建議紓困4.0要更全面、更有溫度幫助到每一位民眾。如許多家庭背負房貸壓力，但疫情有些人開始放無薪假，收入大受影響，呼籲中央政府和銀行金融端討論房貸緩繳的可能性，降低民眾於疫情間還款的壓力。

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