嘉義市伸援手認購雲林高麗菜　1000箱2萬公斤半天賣光光

▲嘉義市長黃敏惠號召實際行動挺農民。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期因高麗菜豐產價格不佳，嘉義市政府與雲林縣政府以實際行動協助農友度難，於嘉義市政府前廣場舉行記者會，嘉義市長黃敏惠號召市府及各界響應送暖，共同採購雲林在地高麗菜1,000箱，約20,000公斤，短時間內就認購完畢。

黃敏惠表示，雲嘉南是台灣的穀倉，是以前以農立國的台灣最富饒之地，這都是農民辛勤努力的結果。現在高麗菜價不好，請大家一起力挺農民，認購營養價值高、新鮮又健康的高麗菜，並推薦大家可以運用各式高麗菜搭配組合，來個家庭組合套餐，吃高麗菜飯、配高麗菜捲、喝高麗菜湯，讓整桌滿滿的高麗菜佳餚，滿足一家人的營養和健康。

張麗善表示，去年底至今年初因寒流不斷，高麗菜價格佳，農民種植面積增加，根據農委會統計，連續幾個月栽種量都亮紅或紫燈，近期因疫情影響，市場需求價低，且氣候穩定，高麗菜豐產，價格下滑，已對農友造成產銷壓力。雲林縣政府積極透過多元管道協助縣內蔬菜調節，同時攜手縣內農民團體及農友合作行銷，感謝各界企業團體協助，如全聯、全家、義美等，已媒合銷售超過584公噸的高麗菜，再度感受到國人助農善心，感謝黃敏惠市長及嘉義市政府員工的雪中送炭，讓農民可以維持基本收益；。

高麗菜有菜王的稱號，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸等，近期氣候穩定品質極佳，價格實惠，正是品嘗的好時機，簡單料理就能品嘗到高麗菜不同的美味。

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