富邦悍將春訓進駐嘉義市棒球場　城市行銷結合運動經濟

▲揮舞隊旗(圖右一總教練洪一中 、右二領隊蔡承儒) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中華職棒富邦悍將今年首度將春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行，日前率先開訓，展現旺盛的企圖心，嘉義市長黃敏惠也受邀出席開訓儀式，除了為球員加油打氣，同時也感謝富邦悍將選定嘉義市KANO棒球場作為球隊春訓比賽場地。

▲市長黃敏惠致贈禮物予富邦悍將 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠指出，嘉義市KANO棒球場是百年球場，很多選手都曾於此比賽過，付出汗水及淚水寫下輝煌的故事。富邦悍將選擇嘉義市作為訓練基地，她代表市民表示歡迎。她指出，凡事只要在這邊練習過，一定會成功。

富邦育樂股份有限公司（富邦金控）是臺灣唯一同時擁有職業棒球隊及職業籃球隊（臺北富邦勇士）的企業，對台灣體育界的付出不遺餘力，此次於嘉義市的訓練，一定能勇奪總冠軍，期望以最好的氣候、最好的場域、最好的球隊在這裡拿下最好的成績。

▲大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

富邦育樂股份公司董事長兼富邦悍將領隊蔡承儒指出，每一年球隊的目標即是總冠軍，希望延續去年下半季的氣勢，達成去年沒有達到的目標，過去比較少室內的空間，包含重訓室等，嘉義市符合球隊的需求，希望藉此可以提供球隊更好的訓練基地。

總教練洪一中也指出，今天是開訓的第一天，感謝嘉義市政府提供好的場地讓球員使用，在大家用心努力下，希望今年為富邦拿下第一座總冠軍。

現場也進行新人宣言儀式，新入團的新秀成員也在小舞台上喊出個人目標；洪一中總教練並揮舞隊旗，同時帶領球員高喊年度口號「富邦悍將Fight On」，宣告春訓正式展開，同時備戰2021賽事。

▲前旅日西武獅球員郭俊麟投身富邦勇士 (圖右) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處指出，嘉義市KANO棒球場已經在地服務了一百餘年，在嘉義市政府積極努力下，教育部體育署也全力支持補助經費，雙方共同投入新臺幣一億兩千一百五十萬元整修這座百年球場，整修項目包含球場排水系統、天然草皮、內野座椅全數更新、記分板、廣播系統、貴賓室座椅更新等，連同球員最重視的重訓室、水療池也都納入整建工程中。

教育處強調，希望藉由此次和富邦悍將建立的良好合作關係，提供球隊一個全新的球場辦理訓練、比賽，同時市府也藉此推動運動經濟的發展，讓市民享受最精彩的棒球賽事，創造三贏的局面。

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