美捐贈250萬劑疫苗年齡向下開　陳時中保證「這類人」一定打得到

記者嚴云岑／台北報導

美國19日晚間宣布捐贈250萬劑疫苗給台灣，比原先的75萬劑多出三倍，傍晚抵台後，台灣持有疫苗總數將來到485.66萬劑，屆時接種對象有望再向下開放。指揮中心指揮官陳時中表示，一定會往下開放，孕婦會在優先名單裡面，但不會強迫要打哪個品牌，還是要根據需要與醫師討論最適合的疫苗。

指揮中心原本將疫苗公費對象分為9類，6月初因應疫情增加到11類，月中又因應日本捐贈124萬劑擴大施打，重新劃分為七大類，但排除了原本列在第八類的65歲至74歲長者、第九類19至64歲罕見疾病及重大傷病高風險族群，以及50至64歲成年人。

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目前台灣取得疫苗中，從AZ直購的11.7萬劑、COVAX獲配的19.92萬劑、41.04萬劑AZ疫苗都已打完，目前只剩日本捐贈的124萬劑AZ疫苗與直購的15萬劑莫德納疫苗可用，前者一到七類族群都可接種；後者則開放一到三類族群都可施打。另還有24萬劑直購的莫德納疫苗正在封緘檢驗中，預計6月25日完成封緘檢驗，開打時間、對象待宣布。

陳時中表示，莫德納疫苗18歲以上都能施打，但因為是mRNA疫苗，有先天免疫問題者，可能還需要與醫師做討論，之後會再擬定相關名單。至於外傳今日將有41萬劑自購莫德納疫苗要來台？陳時中表示，「我從來沒這樣說過」，今天只有美國捐贈的250萬劑，但大家都有很多想像的空間。