快訊／瑞芳口角釀1男子遭刺傷！　23歲嫌晚間移送

▲瑞芳驚傳刺傷案。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、董美琪／基隆報導

新北市瑞芳區今日（25日）上午發生一起持刀傷人事件。警方於上午7時左右接獲通報，指瑞芳區明燈路三段一處住宅前有人受傷，隨即派遣警力與救護人員趕赴現場處理。警方晚間進一步說明，涉案吳姓男子已於晚間依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

口角糾紛演變成流血事件



警方初步調查，38歲林姓男子與23歲吳姓男子疑因糾紛發生口角衝突，過程中林男遭利器刺傷。救護人員到場後立即將傷者送往基隆長庚醫院急救，經手術治療後，目前傷勢穩定，已無生命危險。

案發後，警方立即封鎖現場並調閱周邊監視畫面，同步展開追查行動，於案發約兩小時內掌握嫌犯行蹤，順利將吳姓男子查緝到案，並帶返分局接受調查。

瑞芳警分局指出，案件經報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票。吳姓嫌犯於警詢時供稱，案發起因為林男持刀前往其住處要求清償債務，雙方言語衝突後發生拉扯，過程中不慎造成對方受傷。

晚間依殺人未遂罪嫌送辦



警方完成偵訊程序後，於晚間8時26分，依涉犯殺人未遂罪嫌，將吳男移送基隆地檢署偵辦。至於實際犯案經過與動機，仍有待進一步釐清。

警方也呼籲，民眾若遇金錢或其他糾紛，應理性處理並透過合法管道解決，切勿訴諸暴力，若有需要可立即撥打110請求警方協助。警方將持續強化巡邏與治安維護，確保民眾生命與財產安全。