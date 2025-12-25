　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／瑞芳口角釀1男子遭刺傷！　23歲嫌晚間移送

▲▼ 瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳驚傳刺傷案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、董美琪／基隆報導

新北市瑞芳區今日（25日）上午發生一起持刀傷人事件。警方於上午7時左右接獲通報，指瑞芳區明燈路三段一處住宅前有人受傷，隨即派遣警力與救護人員趕赴現場處理。警方晚間進一步說明，涉案吳姓男子已於晚間依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

口角糾紛演變成流血事件

警方初步調查，38歲林姓男子與23歲吳姓男子疑因糾紛發生口角衝突，過程中林男遭利器刺傷。救護人員到場後立即將傷者送往基隆長庚醫院急救，經手術治療後，目前傷勢穩定，已無生命危險。

案發後，警方立即封鎖現場並調閱周邊監視畫面，同步展開追查行動，於案發約兩小時內掌握嫌犯行蹤，順利將吳姓男子查緝到案，並帶返分局接受調查。

瑞芳警分局指出，案件經報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票。吳姓嫌犯於警詢時供稱，案發起因為林男持刀前往其住處要求清償債務，雙方言語衝突後發生拉扯，過程中不慎造成對方受傷。

晚間依殺人未遂罪嫌送辦

警方完成偵訊程序後，於晚間8時26分，依涉犯殺人未遂罪嫌，將吳男移送基隆地檢署偵辦。至於實際犯案經過與動機，仍有待進一步釐清。

警方也呼籲，民眾若遇金錢或其他糾紛，應理性處理並透過合法管道解決，切勿訴諸暴力，若有需要可立即撥打110請求警方協助。警方將持續強化巡邏與治安維護，確保民眾生命與財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中
人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服
快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！　男嚇跑全車乘客
快訊／松山車站前爆衝突！
低溫來襲「洗澡猝死」激增！　日法醫提醒：1類人要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

快訊／瑞芳口角釀1男子遭刺傷！　23歲嫌晚間移送

快訊／松山車站前爆衝突！5人爭執互毆「1人傷」　警快打部隊到場

快訊／前台南消防局長李明峯「收賄300萬」　與業者雙雙遭收押

聖誕節奇觀！3轎車「誤闖北山大橋機車道」　逆向害騎士自摔送醫

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

才兩度性侵判刑12年！又闖女同事宿舍硬上　變態淫狼再判10年

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

地震畫面 翻攝自爆料網

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

快訊／瑞芳口角釀1男子遭刺傷！　23歲嫌晚間移送

快訊／松山車站前爆衝突！5人爭執互毆「1人傷」　警快打部隊到場

快訊／前台南消防局長李明峯「收賄300萬」　與業者雙雙遭收押

聖誕節奇觀！3轎車「誤闖北山大橋機車道」　逆向害騎士自摔送醫

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

才兩度性侵判刑12年！又闖女同事宿舍硬上　變態淫狼再判10年

乳癌年輕化！　水上鄉推30至39歲女性免費超音波

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

聖誕節海面不平靜　金門海巡強勢驅離大陸海警3船

跨年住宿新選擇　嘉楠風華嘉義、礁溪、墾丁三館優惠大公開

場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和

官宣具備對海打擊能力　殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

28歲工程師「3壞習慣」骨齡老30歲　醫曝警訊

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

【香灰袋爆開】整袋丟垃圾車炸出蕈狀雲！清潔隊員滿身灰

社會熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

即／松山車站前爆衝突！5人爭執失控1人傷

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

知情人士：張文相當捍衛自身權益

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

23歲女清潔員告別式！高齡嬤不知愛孫身故

張文採購犯罪工具順便買情趣用品

還債義氣哥慘變肉票遭電擊凌虐4小時

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

更多熱門

相關新聞

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓自民國56年啟用至今，已明顯老舊，且經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，因此新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜21日主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工，預計117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女命大僅輕傷

瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女命大僅輕傷

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎騎士撞上送醫不治

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎騎士撞上送醫不治

即／瑞芳聯結車與機車碰撞　騎士卡輪下命危

即／瑞芳聯結車與機車碰撞　騎士卡輪下命危

瑞芳台2線83.8K落石佔車道　搶修40分恢復通行

瑞芳台2線83.8K落石佔車道　搶修40分恢復通行

關鍵字：

瑞芳

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

職場奴性最強星座Top3

野生李多慧「排隊買丹丹」！

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面