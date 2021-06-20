澎湖18少年仔無罩群聚　轎車藏球棒、西瓜刀...警對空鳴槍全趴了　　　　

▲馬公市傳出槍響，警方為了壓制即將可能爆發的街頭鬥毆對空鳴槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖馬公市驚傳槍響！十幾名民眾聚集在鐵線里清水宮，現場還有8到10部車輛聚集，員警到場之後，有人不滿向警方咆哮嗆聲，周圍的人也起哄，眼見情況就要失控，員警對空鳴槍控制場面。

20日晚上8點半，馬公市鐵線里清水宮前出現近10部的轎車，而且廟旁還有不少人聚集，警方獲報趕抵現場，車輛快速離開，員警先盤查在場人員身份，但沒想到5分鐘之後，原先離開的車輛又折返，下來一名林姓男子，林男不願接受盤查還大聲叫囂，旁邊的人開始起哄，就怕現場失控，員警當場對空鳴槍，大聲要這群人蹲下。

▲馬公市傳出槍響，警方為了壓制即將可能爆發的街頭鬥毆對空鳴槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後快打部隊抵達現場，18名警力支援，將現場情況控制，追查發現這群人是因為男女感情、財務糾紛所以才相約談判。警方從他們車上搜出球棒、西瓜刀，全案依照社會秩序維護法移送之外，也因為他們違反室外10人群聚、未依規定戴口罩，另外傳染病防治法開出逕舉單，移請衛生局開罰。

▲馬公市傳出槍響，警方為了壓制即將可能爆發的街頭鬥毆對空鳴槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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