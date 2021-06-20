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快訊／大雷雨改炸彰投雲嘉　恐致災滯留鋒徘徊4天時間曝

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲雷雨胞炸中南部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雷雨胞改移到中部！中央氣象局對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至8時45分止。氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬周二至周五，典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。

►豪雨特報：高雄市、屏東縣

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►大雨特報：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象局長鄭明典在臉書貼出雷達回波圖提醒，明顯的「西南風晨間陣雨」，西南部的晨間陣雨明顯，還有大雷雨！高雄比較持續，其他地方雨區移動明顯，比較不持續，雷雨區請小心活動！

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書說，一早中南部都有雨，而且伴隨閃電雷擊，聽到雷聲請入室內！沒下雨的北部、東部依舊很熱；周二到周五再度有鋒面盤據，要留意這波梅雨鋒面的雨勢！

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」提到，最新歐洲(ECMWF)模式模擬周二至周五，典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然眾所期待各水庫能有更多的儲水，但對於其可能致災，還是要注意防範。

▼彭啟明提醒，周二到周五再度有鋒面盤據，要留意這波梅雨鋒面的雨勢！（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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