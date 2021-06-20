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快訊／雷雨彈猛轟到晚上！台南、高雄再發警戒　9縣市豪大雨特報

▲▼豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲台南、高雄再發大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

西南風雨彈強灌，氣象局今（20）日繼續針對「台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時30分止。氣象局表示，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。

目前大雷雨即時訊息示警區域包含台南市關廟區；高雄市楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

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▲▼豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

受西南風影響，易有短延時強降雨，雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣為豪雨特報，有局部大雨或豪雨；台中、彰化、嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄清晨雷雨交加，各地區出現災情 。（圖／記者許宥孺翻攝）

氣象預報員謝佩芸表示，今天到明天受到西南風影響，中南部天氣不穩定，從現在到下午這段時間，中南部容易有短暫陣雨或雷雨，要留意又大又強瞬間驟雨，尤其靠近山區內陸地區累積雨量很多。

根據雷達回波圖顯示，西南風影響下，中南部有很多對流發展，清晨起從沿海地區開始發展，目前回波往內陸推進，高雄、屏東及南投今已出現時雨量超過80毫米的豪雨。

氣象局表示，今天白天下雨情況持續明顯，顯著雨勢到入夜後會緩和下來，不過中南部仍是會有短暫雨現象。

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