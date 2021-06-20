快訊／6縣市豪大雨！高屏一二級淹水警戒　時雨量飆80毫米

▲中南部6縣市大雨特報。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（20日）對中南部6縣市發布「豪大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。據統計，高雄鳳山最近一小時雨量達80毫米。水利署則對高雄發布一級淹水警戒，另對屏東縣發布二級淹水警戒。

►豪雨特報：高雄市、屏東縣



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►大雨特報：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

►一級淹水警戒：



高雄市：楠梓區、左營區、三民區、鳥松區、鳳山區



►二級淹水警戒：



高雄市：苓雅區、前鎮區、大寮區、仁武區

屏東縣：新埤鄉

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今西南風持續影響，而且水氣進一步增多，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，其他地區為多雲到晴，午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，溫度方面，中南部高溫在31、32度，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在33度以上，也容易有局部36度以上高溫，台東地區有焚風發生的機率，北部發生高溫的時間比較長，可能持續至下午3、4點仍有局部36度高溫，而且夜間仍感到悶熱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

