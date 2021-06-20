快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　豪大雨擴至9縣市

▲高雄鳳山行政中心旁淹水。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國家警報響！中央氣象局對高雄市、屏東縣發布災防告警訊息，大雷雨預計持續至7時45分。而高雄鳳山行政中心旁也淹水，道路被一片黃水淹沒。水利署持續對高屏發布一二級淹水警戒。

►豪雨特報：高雄市、屏東縣

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►大雨特報：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

►一級淹水警戒：

高雄市：仁武區、大社區、楠梓區

屏東縣：新埤鄉、潮州鎮



►二級淹水警戒：

高雄市：左營區、鳥松區、大樹區

▼高雄鳳山行政中心旁淹水。（圖／東森新聞）



雨區擴大，氣象局對中南部9縣市發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局說，今西南風持續影響，而且水氣進一步增多，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，其他地區為多雲到晴，午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼豪大雨炸中南部。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

