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1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

▲▼新加坡,新冠肺炎,篩檢。（圖／路透）

▲新加坡疫情期間狀況。（圖／路透）

中央社新加坡綜合外電報導

新加坡民眾18日起首度接種中國科興生物研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，雖然星國已引進防護力更優的品牌，不過境內多家民營診所回報，中國製疫苗需求強勁。

總人口570萬的新加坡已有半數至少注射1劑，由美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發，以及美國藥廠莫德納（Moderna）生產的疫苗，這兩款疫苗的臨床實驗顯示，防護力都超過90%，相較於中國科興的51%。

本週稍早，鄰國印尼官員警告稱，儘管注射了中國科興疫苗，超過350名醫護人員仍染疫並有數十人送醫救治，因此對於更具傳染力的變異病毒，中國科興疫苗的防護力引起各方關切。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）18日表示，依據其他國家的經驗顯示，接種中國科興疫苗的民眾照樣感染，並說「具有嚴重疫苗破口的風險」，麥錫威說的是印尼醫護人員的染疫通報。

▼科興疫苗。（圖／路透社）

▲▼全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗，圖為印尼開始大規模接種科興疫苗。（圖／路透社）

中國科興疫苗在新加坡施打首日，趕著注射的許多民眾都是中國籍公民，因為他們認為注射了中國製疫苗便於他們回國無需坐隔離監。

本月初世界衛生組織（WHO）核准中國科興疫苗的緊急使用授權後，星國政府同意，境內的民營醫療機構可透過特別採用程序（Special Access Route）使用中國科興疫苗。新加坡政府說，待對方提交關鍵的數據後，才會把科興疫苗納入國家接種計畫。

於此同時，主管機關已遴選24家民營診所注射目前庫存20萬劑的科興疫苗，診所的收費每劑介於7.5至18.6美元之間（約新台幣208元至516元）。

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲科興疫苗。（圖／CFP）

新加坡衛生部表示，對於信使核糖核酸（mRNA）或其成分，曾有過敏反應或過敏性休克病史的民眾，以及免疫系統有嚴重缺陷的病患，不宜接種以mRNA技術製成的疫苗。

中國科興生產的疫苗，則是使用不能在人體細胞內繁殖的滅活病毒製成，而產生免疫反應。

最近幾週，多個在社群媒體廣傳的訊息指出，像是科興等生產的不活化疫苗，對付變種病毒的防護力，優於mRNA技術製成的疫苗，另有其他在社群媒體廣傳的訊息說，mRNA的疫苗比較不安全。

主管機關則駁斥這些說法，並說兩種疫苗都安全而且具備高度的防護力。

▼新加坡疫苗接種。（圖／路透）

▲▼新加坡疫苗接種。（圖／路透）

註：

信使核糖核酸（mRNA）疫苗將有輝瑞Pfizer/BioNTech (BNT162b2)及莫德納Moderna (mRNA-1273)

腺病毒載體疫苗有AstraZeneca (AZ1222)

ET快訊
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