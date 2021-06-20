打疫苗63死　台大醫嚇到查「疾管署3天資料」：從3頁、2頁、剩1頁

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

全台大規模接種AZ疫苗，目前開放高齡者施打，但各縣市陸續傳出接種後零星猝死案例，至今已累計63人，但是否和疫苗有關仍有待釐清。對此，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅今天（20日）表示，他去查疾管署疫苗統計，結果6/16公布的6/15疫苗統計有3頁，6/17公布的6/16疫苗統計剩下2頁，6/19公布的6/18疫苗統計僅剩1頁，「我不知道這代表什麼？」他感嘆，「我為台灣竟然是以這種方式，來應對大眾害怕與關心的公共衛生狀況而傷心。長嘆一聲，夫復何言！」

▼各縣市打疫苗猝死人數。（圖／記者施怡妏製表）



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王明鉅今在臉書指出，從6月15日以來，他關注高齡長者在疫苗施打後的死亡不良事件，「因為我的確被嚇到了，接下來幾天的事件發展，讓我更害怕與驚嚇，已經超過60位高齡長者在注射疫苗後的這些不良事件。」

王明鉅說，他想要了解這些的確本身就有許多慢性病的高齡長者，到底要不要去打疫苗？打疫苗到底有沒有風險？打疫苗之後死亡的風險，和沒有做好防護工作到處趴趴走，然後染疫死亡的風險比較起來，到底低多少？

▼疾管署6/16公布的6/15疫苗統計有3頁。（圖／翻攝王明鉅臉書）



▼疾管署6/16公布的6/15疫苗統計有3頁。（圖／翻攝王明鉅臉書）



▼疾管署6/16公布的6/15疫苗統計有3頁。（圖／翻攝王明鉅臉書）



王明鉅表示，於是他去查了疾管署從6/15到6/19的疫苗統計，19日有臉友問他說，疾管署疫苗統計不見了，「我也趕快去查，疫苗統計還在，幸好我有查找後存檔的習慣，我看到了至少3種不同版本的疫苗統計。」

王明鉅指出，疾管署6/16公布的6/15疫苗統計有3頁，6/17公布的6/16疫苗統計剩下2頁，6/19公布的6/18疫苗統計僅剩1頁，「我不知道這代表什麼」，但這可是人命關天，攸關全台灣人民打疫苗的施打與安全性數據不是嗎？只公布1頁是指其他2頁沒公布的資料，包括不良反應件數與性質以及死亡人數，全台灣人民都不必知道了嗎？

▼疾管署6/17公布的6/16疫苗統計變2頁。（圖／翻攝王明鉅臉書）



▼疾管署6/17公布的6/16疫苗統計變2頁。（圖／翻攝王明鉅臉書）



王明鉅說，這些事讓他不禁想起2018年6月，他在參觀了核四廠之後，認為它是非常偉大的國家建設，所以想辦一個「我愛紅娘團」，在臉書上邀請年輕未婚男生女生，想藉著去核四參觀國家偉大建設的同時，也順便讓許多宅男宅女們能有機會離開平常的生活圈，和完全不同領域的人見面，總是也為少子高齡的台灣作一點事。

王明鉅寫道，沒想到核四龍門電廠本來可以供團體申請參觀的行程，從他在臉書上公布之後就此大門深鎖，直到2021年的今天，再也沒有人能申請參觀；未料，2021年的疫情與疫苗風暴中，2018年「就是不讓你看，就是不讓你知道」的事，竟然在不同的機關中又出現了。

「我很傷心，我為那許多逝去的長者傷心。」王明鉅感嘆，「我為台灣竟然是以這種方式，來應對大眾害怕與關心的公共衛生狀況而傷心。長嘆一聲，夫復何言！」

▼疾管署6/19公布的6/18疫苗統計僅剩1頁。（圖／翻攝王明鉅臉書）