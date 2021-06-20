疫情下降是「暫時假象」！醫曝恢復正常還久：改變姿勢就窒息而死

▲醫師表示，目前疫情趨緩只能當暫時的假象看待，主要還是得看疫苗的普及率。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診數從2、300例降至100多例，有逐漸控制趨緩的趨勢。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，目前專責病房都恢復1人1室，但各醫院仍沒有要停止降載的打算，因此認為疫情趨緩「要當暫時的假象看」。

姜冠宇19日晚間在臉書發文，表示以台北市為例，各醫院依然還在儲備容量，甚至建設了各個戶外隔離病房，可見離恢復正常醫療還有很長一段時間。針對各醫院未停止降載的主要原因，還是在於疫苗普及率不夠，「我們隨時都因為忍不住鬆懈，就此換個季節後會產生第二波。每次出現一波，初期都會因為快速應對不及，而有死亡率升高的情況」。

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姜冠宇描述重症病人的情況，指出新冠肺炎與一般肺炎呼吸衰竭很不一樣，即使病人在肺部全部白掉時，仍然是有力氣在床邊移動的；由於病人不是同步全身衰竭，等同於活活窒息而死，「已經有轉重症發生尚未插管的病人，往前傾改變姿勢，就掛了」。

姜冠宇說，在護理師隔離措施之下，很難像過去一樣親切約束頑皮的長輩，「一不配合姿勢約束，就掛了，然後24小時內就SOP火化了。也是因為病情變化相當快的關係，這也是容易導致臨床醫師不太容易抓準時機」，「但是有打過疫苗，對長輩來說，能省卻以上煩惱都是真的」。

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