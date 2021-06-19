幕後／北市多家診所5月討疫苗被拒　衛生局「一個動作」間接引爆特權之亂

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府19日下午公布好心肝事件調查結果，台北市長柯文哲爆出，民進黨立委高嘉瑜介入，北市衛生局長黃世傑才「轉達」給局內員工，並同意發給禾馨診所85瓶疫苗，引起外界熱議。據了解，包括好心肝診所在內，還有多家診所早在5月就不斷透過各種管道，希望北市能提供疫苗給診所人員，當時因為疫苗不夠而拒絕；但在禾馨診所拿到疫苗開了先例之後，間接給了好心肝診所拿到疫苗的理由，進而爆發特權之亂。

針對高嘉瑜提及，黃世傑10分鐘內就迅速回覆，可以提供疫苗，黃世傑19日下午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，高嘉瑜在5月30日透過LINE告訴他，禾馨有很多產婦，能否給禾馨疫苗？「這個是用LINE給我，反正LINE都有存在事實。」而他後來轉給業務科，「因為衛生局疫苗部分，主要還是請副局長負責，我不是很清楚。」且公家機關首長本來就會收到很多民意代表的各項意見或請求。

黃世傑指出，當時疫苗是由一名蔡專員負責，他不清楚蔡專員有無再請示他人，一陣子後就回覆可以，因此他就把蔡專員的聯絡方式傳給高嘉瑜，由蔡專員、高嘉瑜和禾馨做聯繫。自己不方便提供LINE對話紀錄，也不方便講太多細節，他就是轉給負責的專員，看可不可以配置疫苗，「我不會跟專員說一定要給，我不會！」

▲台北市好心肝診所。（圖／記者屠惠剛攝）

關於好心肝事件，黃世傑提及，自己是看到新聞報導後才得知此事，接著調查才爆出禾馨也拿到疫苗；其實好心肝診所曾在更早之前就來要過疫苗，當時被台北市衛生局拒絕，而後因為蔡專員生病，由吳股長接手幫忙，吳股長認為禾馨診所有拿到，就有開內部會議，最終同意給好心肝診所疫苗。

黃世傑說，自己事後有問過吳股長，「不覺得他們（好心肝）用不了這麼多嗎？」而吳股長其實也有想過，但對方講了一些話，加上那時候衛生局正忙，就給了對方。

至於日前提出請辭部分，柯文哲說待調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。黃世傑表示，疫情一年多來，衛生局非常忙碌，特別5月疫情大爆發後更忙，局長業務多，疫苗由副局長來管，「當然我不是卸責，因為民意代表一定找首長，首長把這個轉給下屬評估。」現在先應付疫情，之後怎樣之後再說。

關於黃世傑稱，好心肝診所曾於更早以前就來要疫苗，也就是台北市政風處長政風處長沈鳳樑在19日記者會中提及，好心肝曾於5月20日希望拿到疫苗施打，6月1日被拒絕。據了解，當時拒絕的理由為疫苗數量不足。

有知情人士透露，其實從5月開始，就有不只好心肝一家診所透過各種管道來向北市詢問，能否提供疫苗給診所人員施打，衛生局當時為疫苗和疫情忙翻天，皆沒有正面答覆，現在歷經這場風波後，整個局內人員的工作情緒都相當低迷，19日又在記者會直接公布懲處，事前完全沒通知，疾管科科長、股長至今都還在努力工作，不知2人做何感想，恐怕已到崩潰邊緣。

另一名內部人員不滿地說，身為首長的黃世傑把高嘉瑜訊息丟給基層專員，基層專員理所當然認為局長已同意，不然局長直接拒絕就好了，中間才產生誤會，且相關內容一定會報給黃世傑看過，黃世傑怎麼可能會不知情？質疑黃世傑儼然是把責任全丟給下屬。