染疫男交遊廣闊「確診遍布職場、家庭」！友確診+2…再匡列14人

▲▼桃園縣政府18日召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

中央流行疫情指揮中心18日宣布，國內新增187例本土個案，其中有6例在桃園。桃園市長鄭文燦下午召開記者會說明疫情，同時公布確診者足跡。

桃園市政府指出，桃園6例本土，年齡介於20多歲至70多歲之間。包括確診者接觸者5人(案13773、13774、13775、13776、13839)，調查中1人(案13838)。其中案13775為案13254、案13365的家人。

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局長王文彥指出，今日新增的其中2名個案（案13773、案13774），為50多歲男性(案13091)的友人。案13091為指標個案，為一名50多歲工廠男員工，14日確診後，傳染給嫂嫂、嫂嫂的媳婦、孫子，整個家庭10人中有7人確診，3名家人在工廠上班。

王文彥表示，由於案13091交遊很廣泛，造成家庭、職場、朋友感染，桃園市衛生局擴大發現，還有14名友人需要居家隔離，其中少部分人沒有手機、無適當可居家隔離的處所，故衛生局緊急申請集中檢疫所要集中隔離。

至於13775是因家人確診遭匡列，居家隔離期間採檢確診；案13776則是因職場同事感染，居家隔離期間採檢確診；案13839為八德工地感染；案13838目前仍在調查中。

同時，桃園市政府公布今日確診個案(案13775、13776、13839)的足跡，其中包括華勛市場、力行市場、仁愛市場、蓮座山觀音寺、Costco南崁店、紅不讓3C配件桃溪站。另外，也公布日前確診的案13677的足跡，其中台灣大哥大忠孝店、全聯中壢環中店都入列。