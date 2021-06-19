快訊／苗栗這5鄉鎮全面快篩！9大醫院聯手　21至23日預約+採檢

▲苗栗縣政府號召轄內9家醫院參與社區快篩，呼籲民眾積極參與。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠肺炎疫情延燒，重創苗栗縣各產業，截至6月18日累計確診人數高達547例。為了能早期發現潛在感染者、早期治療及避免重症，苗栗縣政府號召轄內9家醫院參與社區快篩；呼籲設籍或居住在頭份、竹南、造橋、後龍及三灣等5個鄉鎮民眾，21至23日止，趕緊上網預約前往快篩。

苗栗縣政府表示，在疫苗到位之前，企業普篩絕對是保住台灣經濟命脈的重要策略，為了能夠即早發現潛藏在社區的無症狀感染者，縣內的為恭、大千、苑裡李綜合、慈祐、大眾、重光、弘大、通霄光田及大順等9家醫院已完成整備，社區快篩活動6月21日正式啟動，預計到6月23日止。

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▲民眾可以到各地醫院網址預約報名，或上網查詢相關資訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣府也呼籲，對象為設籍或居住在頭份、竹南、造橋、後龍及三灣等5個鄉鎮（有確診個案之行政區）的鄉親朋友，憑身分證戶籍或有居住事實證明（憑水電單據或租賃契約佐證）審認。為避免群聚，以分段分流及預約方式辦理。

縣長徐耀昌強調，社區快篩是及早找出潛在感染者以提供適切醫療，並杜絕疫情持續擴大的重要策略，除特別感謝轄內醫院積極整備，擴充了本縣快篩量能，懇切呼籲鄉親們共同響應，跟政府配合，把無症狀確診或隱形傳播鏈找出來，一起守護我們的家園。

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