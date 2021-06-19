　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／苗栗這5鄉鎮全面快篩！9大醫院聯手　21至23日預約+採檢

▲苗栗縣政府號召轄內9家醫院參與社區快篩，呼籲民眾響應快篩活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府號召轄內9家醫院參與社區快篩，呼籲民眾積極參與。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠肺炎疫情延燒，重創苗栗縣各產業，截至6月18日累計確診人數高達547例。為了能早期發現潛在感染者、早期治療及避免重症，苗栗縣政府號召轄內9家醫院參與社區快篩；呼籲設籍或居住在頭份、竹南、造橋、後龍及三灣等5個鄉鎮民眾，21至23日止，趕緊上網預約前往快篩。

苗栗縣政府表示，在疫苗到位之前，企業普篩絕對是保住台灣經濟命脈的重要策略，為了能夠即早發現潛藏在社區的無症狀感染者，縣內的為恭、大千、苑裡李綜合、慈祐、大眾、重光、弘大、通霄光田及大順等9家醫院已完成整備，社區快篩活動6月21日正式啟動，預計到6月23日止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾可以到各地醫院上網預約報名快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲民眾可以到各地醫院網址預約報名，或上網查詢相關資訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣府也呼籲，對象為設籍或居住在頭份、竹南、造橋、後龍及三灣等5個鄉鎮（有確診個案之行政區）的鄉親朋友，憑身分證戶籍或有居住事實證明（憑水電單據或租賃契約佐證）審認。為避免群聚，以分段分流及預約方式辦理。

縣長徐耀昌強調，社區快篩是及早找出潛在感染者以提供適切醫療，並杜絕疫情持續擴大的重要策略，除特別感謝轄內醫院積極整備，擴充了本縣快篩量能，懇切呼籲鄉親們共同響應，跟政府配合，把無症狀確診或隱形傳播鏈找出來，一起守護我們的家園。

Her今天推出「頂級天絲床包組」，原價2980元、特價1899元。

►苗栗社區快篩7陽性！京元電家族小姊妹花全中　最新PCR結果出爐

ET快訊
快訊／台中打疫苗後增4死！最年輕42歲　累計10人死亡
LIVE／新北增81例「各縣市最多」　侯友宜最新說明
哪些猝死與疫苗直接相關？指揮中心：不好回答
快訊／京元電「二篩1405人」結果出爐！
快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜
快訊／好心肝特權打疫苗　政風處證實「有民代」介入
快訊／北市出手！好心肝2診所違規打疫苗　各重罰200萬
民眾關不住紛出籠！　陳時中曝「鬆懈下場」狂勸：不能放鬆
印度delta變異株台灣檢出5例！　指揮中心回應了
快訊／嘉義市打疫苗再爆2死！洗腎男「接種後隔天猝死」
LIVE／好心肝特權疫苗調查出爐　柯文哲公布懲處名單
快訊／美75萬劑莫德納明來台？陳時中一句話回應
628有望三級解封？　陳時中給答案了
3+11害全台三級警戒？華航機師嘆「背鍋」　點出最大破口
7縣市新增個案！陳時中「影響縣市變少」　1圖看確診分佈
快訊／今增20死！2人PCR「陰轉陽」　60多歲女死後確診
好消息！陳時中指「疫情逐漸控制」　死亡率有望減少
打AZ疫苗後死亡49起通報！　4例完成解剖「死因曝光」
快訊／黃牌重機過彎犁田噴小巴　男騎士「慘遭肢解亡」
快訊／今增例127本土「新北81例最多」　各縣市分佈曝光！
快訊／台南第二例！　86歲婦「打完疫苗2天」猝死
快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不顧三級警戒返鄉探親…新竹6歲童與媽都確診！爸、姊列高風險隔離

陳時中黑口罩「保持距離」潮炸　鄉民刷一排暴動：哪買？本尊解答

基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成　85歲↑上次來不及打「直接來」

台大推學習調整制度！最快9月上路　學生若身心有狀況可調修業年限

哪些猝死特徵與疫苗直接相關？指揮中心：這個題目不好回答

與郭董討論遇難題？昨離開總統府神情嚴肅　陳時中：我撲克臉

快訊／京元電「二篩1405人」結果出爐！

快訊／苗栗這5鄉鎮全面快篩！9大醫院聯手　21至23日預約+採檢

還有人出門玩⋯陳時中曝「鬆懈下場」會超慘　狂勸：還不能放鬆！

恩主公醫院護理師3採陰轉陽！第二圈高風險匡列108人「3天採1次」

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

不顧三級警戒返鄉探親…新竹6歲童與媽都確診！爸、姊列高風險隔離

陳時中黑口罩「保持距離」潮炸　鄉民刷一排暴動：哪買？本尊解答

基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成　85歲↑上次來不及打「直接來」

台大推學習調整制度！最快9月上路　學生若身心有狀況可調修業年限

哪些猝死特徵與疫苗直接相關？指揮中心：這個題目不好回答

與郭董討論遇難題？昨離開總統府神情嚴肅　陳時中：我撲克臉

快訊／京元電「二篩1405人」結果出爐！

快訊／苗栗這5鄉鎮全面快篩！9大醫院聯手　21至23日預約+採檢

還有人出門玩⋯陳時中曝「鬆懈下場」會超慘　狂勸：還不能放鬆！

恩主公醫院護理師3採陰轉陽！第二圈高風險匡列108人「3天採1次」

快訊／台中疫苗增4死！最年輕僅有42歲　累計已有10人死亡

不顧三級警戒返鄉探親…新竹6歲童與媽都確診！爸、姊列高風險隔離

從置物箱鑽到腳踏墊！機車拉出「小條臭青母」　動保處教你遇到怎麼做

好美的女模！一看臉居然是李棟旭「及肩長髮+白皙嫩腿」網吃驚

陳時中黑口罩「保持距離」潮炸　鄉民刷一排暴動：哪買？本尊解答

基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成　85歲↑上次來不及打「直接來」

牛肉片堆滿碗！台北超夯老虎麵屋　必點麻辣米血糕還能外帶

台大推學習調整制度！最快9月上路　學生若身心有狀況可調修業年限

哪些猝死特徵與疫苗直接相關？指揮中心：這個題目不好回答

與郭董討論遇難題？昨離開總統府神情嚴肅　陳時中：我撲克臉

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

即／嘉義2婦人打完疫苗隔天猝死！初步死因出爐

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

為何每天確診仍破百？醫揭背後關鍵

中和環球櫃姐確診6／19停業一天

名嘴爆台大助綠營「特權打疫苗」！劉寶傑節目道歉

快訊／今增例127本土「新北81例最多」

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

直擊高雄緩打潮現況！接種站長輩區「攏嘸人」

更多熱門

相關新聞

彰化PUB「麻將響起」　刺青男牌不錯卻完敗

彰化PUB「麻將響起」　刺青男牌不錯卻完敗

這是要慶祝彰化3天零確診嗎？！員林警方局才查獲婆媽6牌咖群聚，昨天彰化市又有年輕男子揪團在1處PUB內不戴口罩打麻將，被警方當場開單，每人裁罰最少6萬元起跳，30萬元飛了。

即／嘉義市打疫苗再爆2猝死！

即／嘉義市打疫苗再爆2猝死！

電影院、美術館能解封？　陳時中回應了

電影院、美術館能解封？　陳時中回應了

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫9醫院聯合快篩

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

23歲校花「流出2段不雅片」認了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

即／嘉義2婦人打完疫苗隔天猝死！初步死因出爐

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面