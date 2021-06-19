台師大辦畢典！4295畢業生線上齊聚　校長勉勵：遇挫折不失去勇氣

▲疫情前，台師大華語文教學系拍攝畢業照。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

今年是台灣師範大學創校以年來，首次舉行線上畢業典禮，典禮中校方邀請拿下國際影展大獎的《MIT台灣誌》節目導演兼主持人麥覺明錄影致詞，他提到，人生像爬山一樣高低起伏，當設定目標，拿出熱情和意志力，一條路走就對了，準備好一定會成功。校長吳正己也期勉畢業生，繼續秉持學習熱忱，要能多元思考，也要保持勇敢、溫暖與寬厚的心。

受到疫情影響，台師大今年畢典首度改為線上，4295位學士、碩士及博士畢業生只能透過網路參與，校長吳正己一人身著博士袍，緩緩走上古蹟禮堂講台，面對攝影機和空蕩蕩的台下座位，說出他對110級畢業生的勉勵與期許。

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▲即使受疫情影響，台師大仍未忘記與畢業生的約定，「開啟時光膠囊」仍照舊進行。（圖／台灣師範大學提供）

吳正己指出，原本是相聚慶祝的日子，因為疫情緣故，雖然改變了祝福方式，但對畢業生的殷切期許絲毫不減，他祝福全體畢業生，帶著所學的知識與技能，航向下一個人生旅程，夢想起飛。

他期許畢業生「繼續秉持學習熱忱」，快速變化的世界裡，知識作為導航，學習可以儲備戰鬥力，好奇心讓我們對未知保持探索的熱情。其次「要能多元思考、學會改變」，價值多元的社會裡，反思是否背負自我設限的框架，或帶著單面向思考的偏見。

吳正己提醒畢業生「要保持勇敢、溫暖與寬厚的心」，未來人生難免有意想不到的阻礙，但卻不能停止對生命的熱愛，期許各位在挫折中不要失去勇氣，順遂時也要記得給予他人溫暖回饋，在錯綜複雜的社會難題中，發揮良善力量。

▲師大109學年度線上畢業典禮。（圖／台灣師範大學提供）

麥覺明也說，他天生熱愛大自然，讀大學時參加登山社，常在社團辦活動、累積經驗，還當上社長，甚至趁年輕勇闖天涯，報名聖母峰遠征隊，經歷一年多嚴格訓練，從尼泊爾入山到西藏，由聖母峰北側攀登，共有一男一女順利登頂，全隊平安下山。

到電視台工作是他人生最大的轉場，麥覺明說，當時從財務會計工作，轉到電視影像紀錄工作，這就是他的興趣，做任何工作及事情，興趣是第一要素，有興趣就會有熱情，當有熱情時遇到再大困難，都會想辦法解決，他製作的「MIT台灣誌」節目，共播出近一千集，前後大概花了19年，如自己孩子出生到長大成人。他認為，台灣因為有高山，才有豐富生態，是獨一無二的地方，也永遠有拍不完的題材。

麥覺明強調，人生就像爬山一樣有高低起伏，也有很多曲線，有時會攀上高峰，有時會走到谷底。人生起起伏伏，但最重要的是，當你設定目標，然後拿出熱情、意志力，一條路走就對了，準備好一定會成功，期許每位畢業生都能有璀燦未來。

接著110級畢聯會會長、數學系林書賦代表致詞，當大家都準備好大聲唱出夢想和希望時，偏偏遇到了COVID-19，這個月裡，每天祈禱當日確診數可以低於300，可惜事實往往未能如願，也因此教檢延期，原本暑假規劃好的事情也泡湯了。心情好比考完微積分，成績不理想的無力感，想哭、想抱怨、想放棄。

▲疫情前，台師大華語文教學系拍攝畢業照。（圖／台灣師範大學提供）

林書賦說，「換個方式想，人生和微積分不就是如此，度過一個障礙，還有千萬個等著我，只是人生這次沒有退選單可以填。」既然過去已成事實了，倒不如微微笑，跳一跳，一起吹個風，把最近的時間留給自己，調整已亂掉的步伐，讓生活重回正軌。他代表畢業生感謝師大，承載了這四年來的回憶，也才有如今的我們，也願大家在未來某個時刻，看到下一個更好的自己，找回這段期間遺失的笑臉。

台師大也說，由於校內國際學生人數眾多，線上畢典影片同步製作中英文雙語字幕，由國際事務處邀請今年畢業的近400位境外生，以視訊會議方式與師長一起觀看畢業典禮，並與所有境外生現場連線互動，讓他們不但可以觀看首播、更能接受學弟妹、師長們送上的祝福。

此外，校方也已宣布實施遠距教學直到學期末，畢業生無法回校領取畢業證書，因此，教務處將用郵寄方式將證書寄給所有畢業生，離校手續也可透過線上辦理。

