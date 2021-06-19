名導演、主播現身台科大畢典　勉勵畢業生「早遇挫敗、成功打怪」

▲台科大顏家鈺校長為畢業生撥穗。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學今（19日）舉辦首次線上畢業典禮，台科大顏家鈺校長勉勵畢業生在疫情當中全力以赴，用溫暖的力量，迎向未知的挑戰。這次畢業典禮台科大也邀請畢業學長姐分享畢業後的歷程，導演趙德胤、主播劉方慈鼓勵畢業生，人生的路程中有很多選擇，不論是主動或是被迫，只要努力面對，為自己的選擇負責，都會是未來的養分，都會有最好的安排。

台科大今年有逾3000名畢業生，今年以線上方式進行畢業典禮，台科大也特別安排畢業生於網路線上留言，並製作特效頭貼，讓畢業生可在網路上相互交流。

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▲劉方慈期許學弟妹為自己的選擇負責，並承受帶來的後果，不怨天尤人。她也祝福大家，早點遇到挫敗，變成養份。（圖／台灣科技大學提供）

台科大校長顏家鈺表示，這是他在台科大第一次的畢業典禮，也是第一次無法舉辦實體的畢業典禮，受疫情影響，這是無法預料的。「我們現在身處的是更為複雜、不可預知的時代，同學們比起過去的我們，更需要對未知有所敬畏，也更要能隨時調整自己、做足準備、適應變動的世界」。

顏家鈺鼓勵畢業生，選擇正向看待所面對的挑戰，並且全力以赴，做好、做滿自己能力所及的部分，以樂觀、彈性的心，把握住來敲門的每一個精進、成長的機會，面對多變的未來，請持續積極學習，帶著溫厚良善的價值觀，多些勇氣及寬容，成為充滿力量與溫度的人。

▲趙德胤勉勵學弟妹，不論不知道自己的選擇對不對，只要你去做了，盡情發揮了，全力以赴，就會讓你走到你想要達成的路。（圖／台灣科技大學提供）



趙德胤說，學弟妹即將脫離一個全然自由、毫無包袱的學生身分，進入現實又殘忍的社會，當然會充滿恐懼，但人生就是不斷的選擇和被選擇，特別在這個時代，沒有人保證你的選擇是不是對的，但我們只能果斷去面對，就像我當初選擇了來台灣，選擇自己求學方向，也因生活被迫不斷的在工作，但不論是選擇讀設計、拍照、當導演，只要你去做了，盡情發揮了，全力以赴，就會讓你走到你想要達成的路。



主播劉方慈則是畢業於台科大工業管理系，劉方慈表示，人生是由選擇組成的，期許學弟妹為自己的選擇負責，並承受帶來的後果，不怨天尤人。她最後也祝福大家，早點遇到挫敗，變成養份，補血升級，面對選擇時能夠睿智，打怪成功。

▲台科大顏家鈺校長勉勵畢業生在疫情當中全力以赴，迎向未知的挑戰。（圖／台灣科技大學提供）



鄭欽豪是台科大建築系今年的畢業生，也是第44屆國際技能競賽家具木工職類金牌得主，熱愛木工、室內設計的他持續在台科大精進學習，他說，在台科大除了學習到專業知識，也形塑了自己的價值觀、獨立思考的能力，除了認識同學師長外，透過一些活動和計畫累積了人脈，能和大家互相學習交流是大學生活最大的收穫。鄭欽豪也特別以木工技藝，利用檜木輕削一層層的薄片，巧手將這些檜木清香的薄片製作成有檜木芳香的木製玫瑰花，贈送給台科大畢業生，用這獨幟一格的畢業花束，祝福台科大畢業生。

▲鄭欽豪是台科大建築系今年的畢業生，也是第44屆國際技能競賽家具木工職類金牌得主。（圖／台灣科技大學提供）