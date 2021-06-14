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中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

▲中華醫大2021年畢業典禮線上Live，曾信超校長為畢業生代表張宜雯撥穗及頒授學位證書，中華醫大線上畢業典禮，師生透過手機及電腦看轉播，遠距互道珍重再見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大2021年畢業典禮線上Live，曾信超校長為畢業生代表張宜雯撥穗及頒授學位證書，中華醫大線上畢業典禮，師生透過手機及電腦看轉播，遠距互道珍重再見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2021年畢業典禮，受疫情影響採線上畢業典禮的方式進行，師生透過Live直播互道珍重再見，曾信超校長以任內7年翻轉華醫的成果，期勉全體畢業生勇敢築夢，翻轉自己的人生。

▲中華醫大2021年畢業典禮線上Live，曾信超校長為畢業生代表張宜雯撥穗及頒授學位證書，中華醫大線上畢業典禮，師生透過手機及電腦看轉播，遠距互道珍重再見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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華醫大今年總計有研究所、大學部及專科部日夜間共2068位畢業生，配合防疫避免群聚，由學業成績優良畢業生醫技系張宜雯同學，代表畢業生接受教務長兼副校長孫逸民推薦，曾信超校長頒發畢業證書及撥穗，師生透過手機或電腦Live連線遠距參與，互道珍重再見。

蔡英文總統以賀電勗勉畢業生離開校園後，確立職涯方向目標，厚實智慧科技能量，廣博國際公民意識，攜手迎接充滿活力希望的人生旅程。曾信超校長以「翻轉華醫」為題，和畢業生分享他上任後校務發展的各項成果，並以自己今年任期屆滿，也要跟大家一樣「畢業」離開華醫，互道珍重及祝福。

▲中華醫大2021年畢業典禮線上Live，曾信超校長為畢業生代表張宜雯撥穗及頒授學位證書，中華醫大線上畢業典禮，師生透過手機及電腦看轉播，遠距互道珍重再見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾信超校長表示，7年來學校無論是在招生、畢業生就業率、教學設備更新、師生國際移動力、校園綠美化和智慧行動校園等各方面，都展現具體的成果，特別是校園防洪淹水改善和聯外道路也都看到初期成效，這一切都是積極努力得來，期勉全體畢業生踏出校門後也要有凡事積極奮進的精神，勇敢築夢才能翻轉自己的人生。

▲中華醫大2021年畢業典禮線上Live，曾信超校長為畢業生代表張宜雯撥穗及頒授學位證書，中華醫大線上畢業典禮，師生透過手機及電腦看轉播，遠距互道珍重再見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大董事長鄭啟瑞、全國校友總會會長盧世乾、家長會會長也是台南市校友會會長邱慈意等人，也透視訊向畢業生和家長表達祝福，希望每位畢業生無論是繼續在學業上深造或就業，都能發揮所長，成就自己也榮耀母校。

透過畢業典禮視訊並公告頒發12個獎項共277位表現優秀的畢業生，分別是：各班學業成績優良獎，有醫技系碩士班陳薔妃等89人；市長獎四幼保四A林佳緣；議長獎製藥五甲丁姿涵、寵美照護五甲薛旻蓉；大專優秀青年獎醫技碩士班王禹璁等7人；全國校友總會菁英獎四醫技四B郭純安、四幼保四A杜艷嬌莉、夜二護四B許惠萍；台南市校友會菁英獎四餐旅四B丁聖軒、四運休四A葉勇詮；家長會菁英獎幼保五甲歐育嘉等30人；奮發向上勤學獎有四長照四A曾怡瑄等20人；操行成績優良獎生醫所碩二A陳婉鈴等66人；服務獎製藥五甲丁姿涵等47人；體育獎四運休四B廖苡辰等10人。典禮的最後特別製播校園回顧影片讓畢業生回憶求學期間的點滴。

▲中華醫大2021年畢業典禮線上Live，曾信超校長為畢業生代表張宜雯撥穗及頒授學位證書，中華醫大線上畢業典禮，師生透過手機及電腦看轉播，遠距互道珍重再見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲遠從越南來台讀大學的幼保系畢業生杜艷嬌莉（左二），特地央請曾信超校長（右二）及副校長孫逸民（左一）、楊堉麟（右一）合照做紀念。

不能實體畢業典禮令不少畢業生和家長惋惜，特別是遠從越南來讀大學的幼保系畢業生杜艷嬌莉，因疫情沒有實體的畢業典禮，心中失望又無奈，特別是無法和老師、同學聚一堂相互祝福及話別。杜艷嬌莉特地穿上學士服央請曾信超校長及副校長孫逸民、楊堉麟合照，彌補心中的遺憾。她表示，照片要寄給越南的家人分享畢業的喜悅，並告訴家人在華醫4年的美好回憶。

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