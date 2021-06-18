陸畢業生平均月薪3.5萬元　87%的人表示「願意加班」

▲大陸本科畢業生比例逐年升高。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸生活服務網站「58同城」近日發表「2021年高校畢業生就業報告」，報告顯示，大陸本科、專科畢業生的平均稅前月薪為8129元人民幣（約35205元新台幣），其中又以IT、通訊、電子、網路相關行業的平均月薪最高。另外，報告也提到，有87%的畢業生表示願意加班。

報告指出，2021年屆畢業生中，本科學歷佔比為64%，研究生及以上學歷佔比2%，其他為專科學歷，反映出本科生已佔絕大部分，專科畢業生較往年明顯下降，研究生以上學歷正逐漸擴大。

報告提到，經過調查已有34%的畢業生找到工作，畢業生平均稅前月薪8720元（約37765元新台幣），根據學歷情況，本科、專科畢業生平均稅前月薪為8129元（約35205元新台幣）；研究生畢業生平均稅前月薪為9672元（約41890元新台幣）。

從就業地點來看，一線城市畢業生平均稅前月薪為11223元，新一線城市畢業生實際稅前月薪為7716元。反映出一線城市由於配套資源完善、產業發展程度高、生活成本較高，所提供的薪資水平更具競爭力。

從產業類別來看，IT/通訊/電子/網路產業的稅前月薪水平最高，達到10815元，其次是金融行業，平均稅前月薪9833元。

研究生方面，薪水最高的產業依序為IT／通訊／電子網路、汽車／生產／加工／製造，以及金融產業，平均稅前月薪分別為12344元、11750元、11045元。

報告最後也提到，在對待工作生活的態度上，2021年屆畢業生展現出吃苦耐勞的特質，63%的畢業生選擇畢業後立即工作，87%的畢業生願意加班，認為加班可以多學些工作技能、有利於個人發展，也有部分畢業生出自對工作的熱愛。