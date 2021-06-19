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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央防疫人員逾11萬人接種疫苗　游淑慧：公布明細看有多少「官」

▲▼游淑慧公布疫苗接種名單。（合成圖／翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧公布疫苗接種名單。（合成圖／翻攝游淑慧臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台中市長盧秀燕安排全市1萬3千名鄰長一起接種疫苗，結果遭中央發公文「打槍」。對此，台北市議員游淑慧在臉書公布一份統計，發現第二類中央防疫人員接種疫苗人數比長者還多，要求先公布中央各部會包括總統府施打的明細，證明自己比鄰長更值得打。

游淑慧19日在臉書表示，到6月16日中午為止，第二類施打人數已高達近11萬5千人，還在持續增加，而同一時間75歲以上高危險群長者，才打了9萬7千劑。

游淑慧認為，長輩、孕婦、科技園區、各行各業都還等不到疫苗的情況底下，第二類以防疫為名的人就打掉11萬5000劑，「有點驚人」；因此她要求，中央部會部分的明細和類別需要公佈， 看看其中有多少是坐辦公室吹冷氣的「官」！

對於中央要下公文「擋盧秀燕為鄰長打疫苗，對台中市政策表達反彈，要求台中收回這項命令」，游淑慧說，如果為真，讓人很傻眼！ 大家都知道，在醫療機構第一線防疫工作者是醫事人員；而社區鄰里中第一線防疫工作者則是基層公務員和里鄰長，至於中央基本上的工作，基本上就是在冷氣房裡面開會跟開記者會。

游淑慧質疑，丁怡銘不就以參與防疫會議就能施打！中央誰能打疫苗？公務員私下流傳一句話「夠不要臉，硬坐進去開會就能打」！如果民進黨反對盧市長幫鄰長打疫苗，認為鄰長不能列為二類，那不如先公布中央各部會包括總統府施打的明細「證明自己比鄰長更值得打」

游淑慧不解，今年從三月疫苗施打到現在，還有公務出國而施打疫苗？而且還有1500多人！ 是什麼樣的神秘外交任務
尤其莫德納6月12日才剛開放施打，也有神奇一人以公務出國名義施打。

▼游淑慧公布疫苗接種名單。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲▼游淑慧公布疫苗接種名單。（圖／翻攝游淑慧臉書）

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