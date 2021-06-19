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彰化101歲人瑞冒大雨接種　「打完沒感覺，大家攏講要注啦」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今(19)日降下間歇性大雨，縣府上午安排90歲以上長輩，在衛生所及學校等地施打疫苗，《ETtoday新聞雲》記者到社頭國小現場直擊施打狀況，1名蕭姓人瑞(101歲)，拄著拐杖與小兒子到場，蕭阿公打完後搖搖頭說「完全沒感覺」，還用台語跟其他長者喊話，「大家攏講要注啦」，身體才有保障。

▲彰化縣90歲長者施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲▼彰化縣社頭鄉101歲蕭姓人瑞與小兒子。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲彰化縣90歲長者施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化縣90歲以上長輩施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化縣90歲長者施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲採「宇美町式」接種，長輩不動醫護動。

彰化縣各地村里幹事針對8810位列冊90歲長者，徵詢打疫苗意願，有意願接種的只有約38.29%、3373人。衛生局在26鄉鎮安排施打，上午雖大雨不斷，但長者不斷前來，社頭鄉有意施打的150名長者，上午幾乎都由家人開車接送，也有長輩坐輪椅前來，現場採「宇美町式」接種，受長輩及陪同家人讚揚。

▲彰化縣90歲長者施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化縣90歲長者施打疫苗。

一名住廣福村101歲的蕭姓人瑞，由住台中的小兒子(69歲)陪伴前來施打，蕭子說，打完AZ會出現的症狀老父親都了解，也跟他吩咐發燒要吃幾包藥、如果真的情況危急，要趕快到醫院就醫；這位人瑞除了有點重聽外，拄著拐杖走路不用被攙扶，身體非常硬朗。

▲彰化縣90歲長者施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

還有1名女兒陪同91歲的老母親到場，女兒說，媽媽想要打疫苗，但又看到媒體報導打完AZ有猝死的案例出現，又會害怕，只能跟她說「要放寬心」。

彰化縣政府表示，這一波90歲以上的長者完成後，下一波是逾85歲、民國25年12月31日前出生的長者，計有17,597人，今日起已請各鄉鎮市公所村里長詢問疫苗接種意願，至於，設籍在本縣某鄉鎮市但要在其他鄉鎮市施打疫苗的長者，或是居住本縣非設籍本縣有意願施打疫苗的85歲以上的長者，也可以請向村里幹事登記。

▲彰化縣90歲長者施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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