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中共建黨百年前夕　習近平率政治局常委「重溫入黨誓詞」

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平18日與中共政治局常委一同前往中共黨史館參觀，並重溫入黨誓詞，他強調，必須把黨的歷史學習好、總結好，把黨的寶貴經驗傳承好、發揚好，銘記奮鬥歷程，擔當歷史使命，從黨的奮鬥歷史中汲取前進力量。

中共將於7月1日慶祝建黨百年，習近平18日與中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及大陸國家副主席王岐山前往中共黨史館參觀黨史展。

習近平表示，黨的歷史是最生動、最有說服力的教科書，「我們黨的一百年，是矢志踐行初心使命的一百年，是篳路藍縷奠基立業的一百年，是創造輝煌開闢未來的一百年。」

習近平指出，回望過往的奮鬥路，眺望前方的奮進路，必須把黨的歷史學習好、總結好，把黨的寶貴經驗傳承好、發揚好，銘記奮鬥歷程，擔當歷史使命，從黨的奮鬥歷史中汲取前進力量。

習近平提到，要教育引導廣大黨員、幹部通過參觀學習，更加自覺地不忘初心、牢記使命，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

參觀結束後，習近平還率同行的黨員領導來到黨史館的紅色大廳，面向中共黨旗舉起右拳重溫入黨誓詞。

▼習近平與黨員領導重溫入黨誓詞。（圖／翻攝新華社）

▲▼建黨百年前夕　習近平率政治局常委「重溫入黨誓詞」。（圖／翻攝新華社）

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