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湖北菜市場氣爆「傷亡破百」　習近平：盡快查明「嚴肅追究責任」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北十堰市張灣區艷湖社區集貿市場13日上午6時發生瓦斯爆炸，已造成12人死亡、138受傷。對此，中共總書記、大陸國家主席習近平下午指示，要全力搶救傷員，盡快查明原因，嚴肅追究責任。

根據央視新聞報導，習近平表示，湖北十堰市燃氣爆炸事故造成重大人員傷亡，教訓深刻，「要全力搶救傷員，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。」

▼中共總書記、大陸國家主席習近平。（圖／路透）

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

習近平強調，近期全國多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍。

中共政治局常委、大陸國務院總理李克強也批示，要求全力以赴組織搶險救援和救治受傷人員，盡最大努力減少傷亡，認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責，「近期安全事故仍呈多發勢頭，國務院安委會、應急管理部要督促各地切實加強重點領域安全監管和隱患排查，堅決遏制重特大事故發生。」

據湖北官方通報，截至下午2時，事故現場已搜救出150人，其中12人死亡、138人受傷（重傷37人）。

▼氣爆發生後，許多民眾自發捐血，希望能協助救治傷者。（圖／翻攝微博）

▲▼湖北菜市場氣爆「傷亡破百」　省長趕往現場「民眾自發捐血」。（圖／翻攝微博）

▲▼湖北菜市場瓦斯爆炸「百人受困」　已11人死亡、37人重傷！。（圖／翻攝微博）

▲▼湖北菜市場瓦斯爆炸「百人受困」　已11人死亡、37人重傷！。（圖／翻攝微博）

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