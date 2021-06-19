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拜習會擬10月登場！　美國務院發言人：不代表「中美關係」有突破

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平2012年2月14日訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前透露，美國總統拜登可能會在10月G20峰會時，安排和中國大陸國家主席習近平會面。國務院發言人普萊斯18日表示，若條件允許就會進行會面，但這並不代表中美關係會有所突破。

根據《印度時報》報導，普萊斯（Ned Price）指出，「在條件合適且情況允許之下，美方對拜登和習近平的會談保持開放態度。」他也強調，拜登和習近平見面並不代表中美關係有所突破，這只是拜登致力於外交的體現而已。

蘇利文17日表示，由於美中在人權議題存在分歧，如今是時候重新思考雙邊關係，將考慮安排拜登與習近平舉行會談，時間可能會落在10月的G20峰會，但現階段尚未有具體計畫，有可能是電話會議，有可能是另一場國際峰會的場邊會議，或是其他可能。

普萊斯提到，「我們會繼續在我們的原則、利益和價值觀上和中國政府進行接觸。」他指出，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）11日和中國中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎通話時，就有提到新疆、香港、台灣、北韓核計劃等極具爭議性的議題，「我們（中美雙方）仍有嚴重的分歧。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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