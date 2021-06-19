三級警戒滿月／盤點柯文哲「快狠準」決策　設快篩站→力拚清零

▲台北市長柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

過去自許為「防疫模範生」的台灣，在5月11日進入社區感染階段，連醫療資源最充足的台北市，都出現醫療量能不足，救護車載著確診者來回找不到醫院收治的慘況。醫師出身的台北市長柯文哲，搬出「a的n次方」概念，發揮外科重症醫學專長，迅速成立快篩站、擴增防疫專責旅館等政策，獲得眾多網友正面評價。《ETtoday新聞雲》盤點柯市府如何在三級警戒的這一個月內，從要求民眾前往快篩、自動自發封城，到現在開始不做社區普篩，改採精準篩檢，到力拚「 清零計畫」的決策歷程。

進入「三級警戒管制」 天天召開防疫會議

行政院5月15日宣布，台北市、新北市升級為第三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上家庭聚會。據了解，台北市政府於當天早上就收到行政院通知，要提升雙北警戒，因此和指揮中心開會討論對策，並由行政院召開記者會對外公布，地方政府配合執行。

雙北發布三級警戒後，市府緊急調整腳步，從5月11日開始天天召開的防疫記者會改為線上舉辦，禁止記者進入，以避免群聚。柯文哲與3名副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲，以及相關局處首長，自此除了每天上午7時30分召開晨會，還有週二固定早上9時的市政會議之外，上午另外多了防疫會議，專門討論防疫政策。

▲柯文哲主持北市防疫會議。（圖／台北市政府提供）

到了5月17日，柯文哲、黃珊珊等人緊急在上午10時30分召開記者會，宣布與新北市政府達成共識，高中職以下學校、幼稚園、安親班、補習班、公托、私托全部都停課，不過採取「停課不停學」。而在中央5月19日宣布，全台進入三級警戒，各級學校皆停課之後，學校是否停課延長、相關配套措施皆統一由教育部對外公布。

匡列萬華「高危險傳染地區」 設立全台首座快篩站、防疫巴士

面對萬華茶店群聚感染擴大，北市開始圍堵疫情，在5月13日立刻匡列北起桂林路、南至和平西路三段、西起梧州街，東至康定路內街廓為「高危險傳染地區」。不過當天就又爆出，臨近萬華匡列高危地區的聯合醫院和平院區收治了2名確診病患，其中1人還是萬華某茶室老闆娘！柯文哲緊急趕到現場了解情況，認為這代表萬華有散在社區的確診者，因此14日起即在萬華設立快篩站，之後陸續有中興醫院、和平醫院、西園醫院、剝皮寮、青草廣場等5座快篩站成立，呼籲有新冠肺炎類似症狀者前往快篩，並使用救護車規格的「防疫巴士」載快篩陽性者到集中檢疫所隔離。

▲剝皮寮快篩站。（圖／記者李毓康攝）

接下來雙北疫情發燒，確診人數不斷上升，導致核酸檢測（PCR）塞車，柯文哲認為，快篩陽性率比較能反映即時狀況，因此5月23日宣布，12行政區急救責任醫院都要設立快篩，不過與萬華地區的快篩站不同，是由各醫院門診或急診醫師判斷，如果病患須做PCR公費採檢，則同步加做快篩，全市圍堵可能的感染源。

整備醫療量能 成立專責防疫病房、「台版方艙醫院」防疫專責旅館

同一時間，柯文哲也著手整備醫療及收治量能，因為自5月14日起全台本土確診數天天破百，雙北醫療量能開始吃緊，是否成立「方艙醫院」也成為雙北熱門議題，對比侯友宜考慮建蓋方艙醫院，柯文哲則認為蓋方艙醫院「來不及了」，應把醫療資源保留給最需要的患者，因此直接徵用大型旅館，供沒有明顯症狀的確診者入住隔離，同時徵用區域級以上醫院的病房，以急性一般床床數使用10分之1為目標，若醫院不達經濟規模，就以支援檢疫所或防疫旅館為目標。

▲確診病患被安置在聯合醫院忠孝院區戶外等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

因此5月21日北市就將防疫旅館分為三類，一部分仍維持給國外入境旅客使用；另一部分則專收需要居家隔離的人員；第三種為專收快篩陽性及輕症者的「防疫專責旅館」，也就是「台版方艙醫院」。不過，「防疫專責旅館」一開始，北市府頻吃閉門羹，儘管承諾加入之後，飯店人員都可以優先打疫苗，仍有許多業者感到擔憂，但在不斷溝通之下，防疫專責旅館最後達到了7家。

在專責病房部分，柯文哲5月24日向中央喊話，重症患者留在醫院逐漸占滿病床及醫療量能，救護車每晚來回到處找醫院送病患，盼中央放寬醫院病房「一人一室」規定，採取「兩人一室」；中央也於5月25日鬆口，各區可視收治量能彈性調整。

經過半個月的時間，台北市專責病床數已達到1300床，專責防疫旅館床數達1800床，醫療量能充足，便提出「北市區域聯防架構」，放寬讓新北市個案可到北市防疫專責旅館收住。

發布「退休、離職醫護召集令」 危險津貼＋先打疫苗招募「防疫專責旅館人員」

不過，有硬體也需要軟體同步跟上，廣設病床也需要醫護人員，但現有人力相當吃緊，包括快篩站、防疫專責旅館都需要人力，柯文哲於5月19日發布「退休、離職醫護召集令」，希望退職的護理人員來參加徵召，一起參與抗疫。

▲由於需要醫護支援快篩站、防疫專責旅館，因此北市發起醫護召集令。（圖／台北市政府提供）

北市成立「防疫專責旅館」後，也於5月24日提出人員招募，包括櫃台、房務、訂房、客房人員，祭出除了旅館提供的固定薪資之外，工作人員全數接種新冠疫苗，以及補貼14天危險加給。

截至5月27日，報名醫護召集令的人員多達1000多名，但只有4、500人有護理師執照，面試200人後，符合規範是100人左右，上課結束後到專責防疫旅館服務；房務人員則報名2536人，進行面試跟媒合。

機動快篩隊直達熱區「小規模普篩」 「清零計畫」預防隱形傳播鏈

時序來到6月，相關防疫措施已漸上軌道，此時發現萬華快篩站平均篩檢人數已明顯下降，但擔心是有些人不敢前來，所以成立「機動快篩隊」，希望能直達熱區進行居民小規模普篩，鼓勵有症狀民眾接受篩檢，而首次任務便是於6月2日前往文化大學，一隊10人深入疫情熱區進行快篩，將原本可能繼續散佈的傳染疑慮迅速排除。

同時柯文哲再度修正策略，認為北市疫情在下降中，改採「熱區圍堵、冷區殲滅」，綜合利用疫調、北市疫情儀表板Google Maps功能、以及精準篩檢等不同手段，加速找出潛藏感染源。

柯文哲6月17日宣布，有鑒於北市疫情已有效壓制，正式進入「清零計畫」，確診者一律入住防疫專責旅館，以確實切斷傳播鏈，不願入住者需簽具切結書，避免確診者住在家中造成家戶感染；也要求以確診者為中心，用同心圓擴大疫調範圍，高風險接觸者接受北市府安排篩檢，由北市府協助接駁及相關費用，預防隱形傳播鏈。

▼台北市長柯文哲宣布，北市疫情已漸趨緩，進入「清零計畫」。（圖／北市府提供）