東港「防疫便當」超狂！龍蝦海膽烏魚子塞滿　神秘店家曝光

▲網友PO東港的「防疫便當」，豪華菜色瞬間讓大家傻眼。（圖／翻攝人造衛星貝貝@Sputuik）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台進入3級警戒至6月28日，各縣市也禁止餐廳提供內用服務，許多美食餐廳紛紛推出外帶用的防疫便當。沒想到，有網友貼出屏東縣東港的超豪華防疫便當，高級的菜色瞬間讓網友瘋狂，大讚「果然有南部人的豪氣！」

網友「人造衛星貝貝@Sputuik」日前在推特PO出華麗的外帶便當系列，首發便以「東港便當」為主。人造衛星貝貝直接PO出4張東港防疫便當的照片，黑色餐盒內裝有龍蝦、生魚片、海膽及烏魚子等海鮮，便當共有4款樣式，且擺盤精緻，讓人看了口水直流。

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網友看完紛紛留言，「太豪華了⋯」、「屏東一定要這樣逼死人嗎！」「看起來好好吃喔！低頭看看現在正在吃的便當…好~我醒了」、「糟糕…想搬去東港住了」、「太奢華了！！這樣是要逼死其他縣市的人嗎」。此外，也有網友透露店家名稱，「漁郎的東港便當豪華的太犯規了啦」、「總有天我一定要發起推特聚會漁郎包場活動」。

被問及價錢，人造衛星貝貝笑說，「老闆真的不知道貝貝，而且通常出便當都是秒殺⋯但問我多少錢也很困擾，我就一次拿兩個，老闆說不用錢啊⋯（若我自己先預訂的便當會收錢啦，就一個500⋯拿到什麼吃什麼這樣。」

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