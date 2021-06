世新大學法學院聚焦數位時代新思潮　銜接國際法學趨勢脈動

▲ 德克薩斯農工大學法學院Prof. Irene Calboli的專題演講。(圖/世新大學提供,下同)

數位化革命,是人類歷史上規模最大、影響最深遠的科技革命,至今仍在進行中。數位科技徹底改變了整個社會運作模式的同時,也引發新興法律議題。世新大學法律學院於6月18日舉辦「2021數位時代法學新思潮國際學術研討會」,針對數位化過程中,舉凡電子通傳個人化廣告問題、數位身分證對資訊安全與自由民主人權的影響、平台業者責任爭論等,對於現有法制帶來空前的衝擊與挑戰的現況,及數位時代中各種新興或延續性法律議題的研究成果,進行分享交流,期待藉由這次的討論分享,能有助於理解數位時代法律議題與挑戰之全貌,掌握數位時代下法學思潮動向,銜接國際法學趨勢脈動。

活動開場由德克薩斯農工大學法學院(Texas A & M University),Prof. Irene Calboli以數位時代下智慧財產與永續經營的成長及挑戰(The Growing Importance and Challenges of Sustainability in IP and Digital Law)的專題演講,Prof. Irene Calboli提到智慧財產權對於永續發展的重要性,她同時提醒,科技方法對於永續目標的達成固然重要,但是創新科技並不當然等同永續性,如區塊鏈與大數據被認為有利於永續目標之達成,但像比特幣這種特定運用,在挖礦的過程中會消耗大量電力,未必符合永續發展之目標。因此,是否是具永續性仍需要視實際資源運用狀況而定。而台灣運用智慧財產權來保護傳統知識與傳統文化表達之政策發展,Calboli教授認為就傳統知識文化的保護而言,專利或著作權並非適當的政策工具。運用商標與不公平競爭法方式來保護傳統文化的正統性或來源真實性,比較合適。

▲ 線上會議不受空間及疫情影響。

針對近期很熱的疫苗開發,Calboli教授認為開發中國家要求已開發國家及大藥廠要放棄智慧財產權,以利其獲得讓疫苗跟醫藥,這主要是地緣政治議題。智慧財產權雖然在其中扮演一定角色,但是面對當前重大健康及政治議題時,只能排在後面。畢竟,讓全世界最多的人最快獲得疫苗保護才是最重要的。

以智慧財產權尖端議題、多元視野(國際比較、原住民族及開發中國家)、原住民族及開發中國家、數位傳播爭議與法律回應為主題的論文發表,涵蓋了世新大學、政治大學、東華大學、國立臺北科技大學、逢甲大學、國立臺中教育大學、元智大學等多所法律相關系所教師及資策會科技法律研究所、財團法人資訊工業策進會、資策會產業情報研究所、萬國法律事務所、德勤商務法律事務所、臺灣通訊學會等多個校外法研相關單位共同參與發表及與談。其中的科技法新秀論壇則由為各校研究生從歐盟數位轉型策略的經驗、金融資訊安全的相關法制規範到人工智慧醫療糾紛的法律爭議探討等進行研究成果發表。

▲ 世新大學此次的研討會試著探索數位時代法律議題與挑戰之全貌。

人類社會之發展演進乃傳承與延續之過程,諸多傳統法律議題並不因為數位時代的到來而消逝。因此,數位時代中,大家所面對的法律挑戰不只來自於新科技與新社會運作模式帶來的新議題,也來自於傳統法律議題。世新大學此次的研討會試著探索數位時代法律議題與挑戰之全貌,藉由國內外國學者專家集思廣益,交互激盪,經驗分享,為我國數位時代面臨之法律議題挑戰,指引多元思考方向,甚而提出具體解決之道。