　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學法學院聚焦數位時代新思潮　銜接國際法學趨勢脈動

圖1：德克薩斯農工大學法學院Prof. Irene Calboli的專題演講。（圖／世新大學提供）

▲ 德克薩斯農工大學法學院Prof. Irene Calboli的專題演講。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

數位化革命，是人類歷史上規模最大、影響最深遠的科技革命，至今仍在進行中。數位科技徹底改變了整個社會運作模式的同時，也引發新興法律議題。世新大學法律學院於6月18日舉辦「2021數位時代法學新思潮國際學術研討會」，針對數位化過程中，舉凡電子通傳個人化廣告問題、數位身分證對資訊安全與自由民主人權的影響、平台業者責任爭論等，對於現有法制帶來空前的衝擊與挑戰的現況，及數位時代中各種新興或延續性法律議題的研究成果，進行分享交流，期待藉由這次的討論分享，能有助於理解數位時代法律議題與挑戰之全貌，掌握數位時代下法學思潮動向，銜接國際法學趨勢脈動。

活動開場由德克薩斯農工大學法學院(Texas A & M University)，Prof. Irene Calboli以數位時代下智慧財產與永續經營的成長及挑戰（The Growing Importance and Challenges of Sustainability in IP and Digital Law）的專題演講，Prof. Irene Calboli提到智慧財產權對於永續發展的重要性，她同時提醒，科技方法對於永續目標的達成固然重要，但是創新科技並不當然等同永續性，如區塊鏈與大數據被認為有利於永續目標之達成，但像比特幣這種特定運用，在挖礦的過程中會消耗大量電力，未必符合永續發展之目標。因此，是否是具永續性仍需要視實際資源運用狀況而定。而台灣運用智慧財產權來保護傳統知識與傳統文化表達之政策發展，Calboli教授認為就傳統知識文化的保護而言，專利或著作權並非適當的政策工具。運用商標與不公平競爭法方式來保護傳統文化的正統性或來源真實性，比較合適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖2：線上會議不受空間及疫情影響。（圖／世新大學提供）

▲ 線上會議不受空間及疫情影響。

針對近期很熱的疫苗開發，Calboli教授認為開發中國家要求已開發國家及大藥廠要放棄智慧財產權，以利其獲得讓疫苗跟醫藥，這主要是地緣政治議題。智慧財產權雖然在其中扮演一定角色，但是面對當前重大健康及政治議題時，只能排在後面。畢竟，讓全世界最多的人最快獲得疫苗保護才是最重要的。

以智慧財產權尖端議題、多元視野（國際比較、原住民族及開發中國家）、原住民族及開發中國家、數位傳播爭議與法律回應為主題的論文發表，涵蓋了世新大學、政治大學、東華大學、國立臺北科技大學、逢甲大學、國立臺中教育大學、元智大學等多所法律相關系所教師及資策會科技法律研究所、財團法人資訊工業策進會、資策會產業情報研究所、萬國法律事務所、德勤商務法律事務所、臺灣通訊學會等多個校外法研相關單位共同參與發表及與談。其中的科技法新秀論壇則由為各校研究生從歐盟數位轉型策略的經驗、金融資訊安全的相關法制規範到人工智慧醫療糾紛的法律爭議探討等進行研究成果發表。

圖3：世新大學此次的研討會試著探索數位時代法律議題與挑戰之全貌。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學此次的研討會試著探索數位時代法律議題與挑戰之全貌。

人類社會之發展演進乃傳承與延續之過程，諸多傳統法律議題並不因為數位時代的到來而消逝。因此，數位時代中，大家所面對的法律挑戰不只來自於新科技與新社會運作模式帶來的新議題，也來自於傳統法律議題。世新大學此次的研討會試著探索數位時代法律議題與挑戰之全貌，藉由國內外國學者專家集思廣益，交互激盪，經驗分享，為我國數位時代面臨之法律議題挑戰，指引多元思考方向，甚而提出具體解決之道。

ET快訊
快訊／終於見到蔡英文　郭台銘拚了：任重道遠、盡力而為！
絕命現場曝！35噸拖板車奪魂右轉　單車騎士捲輪下慘被輾爆亡
快訊／台積電買500萬劑BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字
快訊／蔡英文授權郭台銘、台積電買BNT　要求「原廠製造直送台
LIVE／蔡英文約見郭台銘﹑劉德音會談　總統府最新說明
爆買麥當勞雞塊山！她拍完照悲劇了...網喊+1：都要數一下
德國政府居中替台灣協調疫苗採購　他曝：BNT高層意願極高
「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈：缺女友嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長輩緩打潮強襲彰化！列冊90歲↑8810人　僅38%、3373位周六照打

不斷更新／長輩打疫苗4天「44人猝死」　一張圖秒懂全台分布

預約不到疫苗！阿公曝「神秘門路」1支3000元...孫見真相傻爆眼

快訊／行人入侵遭撞！台鐵死傷事故「台中港=大甲單線行車」

疫苗開瓶後剩餘疑遭丟棄　鄭文燦：每一劑都很珍貴絕不浪費

打疫苗遇80年前國小同學！2阿公驚喜相逢：我明天還要去趴七辣！

80歲翁與女兒同時染疫重症　花蓮慈院中西醫合療喜送2人出院

竹市80歲↑不在籍長輩疫苗開打　累計逾萬高齡者完成接種

世新大學法學院聚焦數位時代新思潮　銜接國際法學趨勢脈動

新莊宏匯廣場「延長停業」至6／28！暖心減免賣場設櫃品牌雜項支出

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

暖！她遞塑膠袋給車站防疫人員　內含3千元+信：謝謝照顧著我們

長輩緩打潮強襲彰化！列冊90歲↑8810人　僅38%、3373位周六照打

不斷更新／長輩打疫苗4天「44人猝死」　一張圖秒懂全台分布

預約不到疫苗！阿公曝「神秘門路」1支3000元...孫見真相傻爆眼

快訊／行人入侵遭撞！台鐵死傷事故「台中港=大甲單線行車」

疫苗開瓶後剩餘疑遭丟棄　鄭文燦：每一劑都很珍貴絕不浪費

打疫苗遇80年前國小同學！2阿公驚喜相逢：我明天還要去趴七辣！

80歲翁與女兒同時染疫重症　花蓮慈院中西醫合療喜送2人出院

竹市80歲↑不在籍長輩疫苗開打　累計逾萬高齡者完成接種

世新大學法學院聚焦數位時代新思潮　銜接國際法學趨勢脈動

新莊宏匯廣場「延長停業」至6／28！暖心減免賣場設櫃品牌雜項支出

王鴻薇「感謝台積電出手」　護國神山果然份量不同

蔡英文曾聯繫張忠謀買500萬劑BNT？　府：一直有管道保持密切合作

馬自達轉念要做電動／油電車　2030年前品牌新車將全數「電氣化」

長輩緩打潮強襲彰化！列冊90歲↑8810人　僅38%、3373位周六照打

快訊／終於見到蔡英文　郭台銘拚了：任重道遠、盡力而為！

不斷更新／長輩打疫苗4天「44人猝死」　一張圖秒懂全台分布

髮絲洗完仍然好油？二次清潔、2分鐘頭皮敷膜，髮根蓬鬆輕盈

她腳扭傷竟肺栓塞！出現「5大危險訊號」別忍了　醫警告：嚴重恐截肢

花蓮長者打疫苗尚無不良反應　重災區秀林鄉快篩432人結果出爐

以色列研究：「缺乏維生素D」住院患者1／4病故　恐增重症或死亡率

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

快訊／再增21例死亡！今日新增187例本土

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

多人接種後猝死！出現3大症狀先別打疫苗

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

鄉民細數「郭台銘官司戰績」：律師團就500人

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

雙北6月火化數激增！和染疫亡者數量差距大

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

天堂M帳號創天價　1450萬成交

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

快訊／再增21例死亡！今日新增187例本土

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

多人接種後猝死！出現3大症狀先別打疫苗

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部要承辦銀行喊卡

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面