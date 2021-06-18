擋印度Delta變種「入境普篩」？陳時中不考慮：仍採入境隔離14天

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

新冠變種病毒在多國現蹤，恐讓疫情變得更難掌控，其中又以最早在印度發現的「Delta變異株」最讓人擔憂，而為防範印度變種株，入境台灣是否需要普篩，指揮官陳時中回應，普篩對病毒並沒有特別效果，目前國內採取入境居家隔離14天的措施都有守住邊境。

本站報導指出，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）16日說明，全球已有80個國家出現印度變種，種種跡象皆顯示其傳播率增強，「這代表病毒發生變異，使其更容易附著在細胞上，並感染人體細胞。若它更容易傳播，更多人很快會被感染。這將使醫療系統不堪負荷，病床很快會被擠滿。」

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根據《每日郵報》，截至16日為止，英國逾80%成人至少接種第一劑疫苗，完全接種的成人則有58.2％。但公衛部門數據顯示，印度變種持續肆虐全國，在新病例中佔比高達60％，使得原訂21日解封的計畫延後一個月。全國9成行政區病例正在激增，不分年齡層或種族。

英國17日通報11007起確診病例，日增個案自2月以來首度突破1.1萬，較10日上升48.9%。短短一周內，住院率也飆升45％，一周死亡人數增加逾一倍。民眾擔心，接下來恐怕出現類似去年春天或今年1月的大規模疫情。專家則預測，病例數可能繼續上升，在未來2周內達到高峰後才會開始下降。

針對防範印度變種株，入境台灣是否要普篩一事，指揮官陳時中於今（18）日下午記者會表示，入境普篩事實上對病毒並沒有特別效果，採完陰性還是要隔離，隔離有症狀就採檢，陽性就及早送進醫院，目前國內採取入境居家隔離14天的措施都有守住邊境。

▲入境台灣仍採居家隔離14天。（示意圖／記者任以芳攝）