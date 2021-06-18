疫苗難擋印度Delta變種？4／5成人已打1劑　英國確診數1周飆近49%

▲ 英國年輕族群接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒襲捲全球，隨著變種病毒在多國現蹤，疫情更加難以掌控，其中又以最早在印度發現的Delta變異株最令人憂心。根據世界衛生組織（WHO）最新數據，印度變種至少擴散至80個國家。在疫苗接種推動快速的英國及美國，已接種第一劑的人口皆超過50％，印度變種個案卻持續上升。

WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）16日說明，全球已有80個國家出現印度變種，種種跡象皆顯示其傳播率增強，「這代表病毒發生變異，使其更容易附著在細胞上，並感染人體細胞。若它更容易傳播，更多人很快會被感染。這將使醫療系統不堪負荷，病床很快會被擠滿。」

▲ 儘管疫苗接種快速，英國確診數仍在上升。（圖／路透）

根據《每日郵報》，截至16日為止，英國逾80%成人至少接種第一劑疫苗，完全接種的成人則有58.2％。但公衛部門數據顯示，印度變種持續肆虐全國，在新病例中佔比高達60％，使得原訂21日解封的計畫延後一個月。全國9成行政區病例正在激增，不分年齡層或種族。

英國17日通報11007起確診病例，日增個案自2月以來首度突破1.1萬，較10日上升48.9%。短短一周內，住院率也飆升45％，一周死亡人數增加逾一倍。民眾擔心，接下來恐怕出現類似去年春天或今年1月的大規模疫情。專家則預測，病例數可能繼續上升，在未來2周內達到高峰後才會開始下降。

至於美國，約53%人口至少接種第一劑，完成接種者則約44%。若欲達成總統拜登在7月4日前為7成成人接種第一劑的目標，單日接種人數仍有待加強，因此許多州政府都推出獎勵計畫。白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）17日表示，「部分社區疫苗接種率低，是個很大的問題。因為我們正面臨更新、更危險的變種病毒威脅，尤其是Delta變種。」

根據CNBC，美國新病例中超過10%為印度變種個案，高於一周前的6%。美國CDC近日將印度變種列為「值得關注的變異株」（VOC），「因為越來越多證據表明，相較其他變異株，Delta變種更容易傳播，並使病情更嚴重。」

▲ 美國加州完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

英國10日發布的數據表明，印度變種傳染性可能高達80%，未接種疫苗者感染後演變為重症的可能性為英國變種（Alpha）的2倍，不過14日真實世界最新數據顯示，疫苗在預防重症及住院上極為有效。公共衛生署主任陶艾爾（Yvonne Doyle）說明，任何一劑疫苗提供的保護力都非常高，「能夠防止確診者因感染變異株而住院，包括印度變種」，強調接種疫苗的重要性。

然而，印度日前證實出現Delta+病毒（Delta Plus），對政府剛批准的單克隆「抗體雞尾酒療法」（monoclonal antibodies cocktail）出現抗藥性，儘管目前病例極少，仍引發科學家擔憂。

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