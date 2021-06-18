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最高詐貸再攀升！潤寅董娘騙472億...逃亡前靠他牽線再詐2千萬

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲潤寅董娘王音之涉詐貸逃亡前，又騙了2千萬元填補資金，再遭檢察官起訴。（資料照／記者林振民攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，因向12家銀行詐貸超過470億元，已經被台北地院一審重判，檢察官另外又查出，王音之在2019年5月中，曾透過北市知名私立國小董事長牽線，以調貨周轉為由，向1家資產開發公司借錢2千萬元，隔月就落跑出境，直到2020年落網，台北地檢署18日以詐欺罪起訴王音之，至於楊文虎因罪嫌不足、不起訴。

塑料貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，因從2012年起，勾結福懋、中纖、新纖公司高層，以假交易文件向合庫等12家銀行詐貸472億元，楊文虎、王音之2019年間逃亡美國，留下女兒在內多名親友遭搜索收押，2020年夫妻倆被押解回台起訴，一審重判楊文虎徒刑26年、王音之28年，各判罰金6億元及6.5億元，現正上訴高院二審中。

而富合源開發公司另外提告指控，楊文虎、王音之夫妻在逃亡前，透過北市某私立國小董事長牽線，找上門來借款2千萬元，聲稱是要用來向台化公司進貨，由於楊文虎、王音之曾以4億元買下私立國小的2席董事，資產開發公司深信潤寅只是一時需要資金周轉，等買到貨就能還款。

沒想到楊文虎、王音之5月中一拿到2千萬元，6月1日就搭機潛逃美國，接著就爆發潤寅跳票、惡性倒閉的消息，氣得富合源公司對2人提告詐欺，北檢首度調查後，處分不起訴楊文虎、王音之，經高檢署再議發回，檢察官調查潤寅當時根本沒有向台化公司叫貨，拿到的2千萬元多是用來填補資金缺口，和借款原因不同，認定自始有詐騙犯意，因此將王音之起訴，至於楊文虎因未參與借貸聯繫等理由，獲不起訴。

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