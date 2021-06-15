兒不滿老媽碎念勒頸、木棍「擊雙眼幾全盲」　檢察官拳頭硬了

▲北市傅姓男子僅因母親對他碎念，竟持木棍猛毆導致母親雙眼視力幾近全盲。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市32歲傅男因不滿母親叨唸生活作息，徒手毆打母親頭、臉，受重傷的母親血流不止想搭車就醫，卻遭逆子拖回住家；隔月他又因母親碎念他半夜要求借用手機，竟持木棍重毆，導致她頭皮受有12公分撕裂傷及眼球鈍傷重創，視力僅剩餘光。士林地檢署依家暴致重傷害將他提起公訴，建請法院加重其刑。

傅男曾因公共危險罪，經法院判處有期徒刑2月確定，在2019年7月4日執行完畢，今年3月8日，他在士林住家，因不滿母親叨唸生活作息問題，竟徒手毆打母親，母親因血流不止想搭計程車就醫，傅男卻緊追到巷口，從母親背後勒住她頸部，將母親拖回住家。

逆子行徑不僅一樁！同年4月18日凌晨0時許，他向母親借手機，母親便對他唸個幾句，竟拿起母親平常使用的木裩往她頭部、臉部及身體猛力重擊。導致母親受有雙側眼球鈍傷，疑眼球破裂、頭皮不規則約12公分撕裂傷及右手挫瘀傷等傷害。

一直到早上10時20分許，房東見老母親未出房門察覺有異，報警處理。傅男警詢及偵查時坦承毆打母親，檢方根據診斷證明書及母親受傷照片21張，及法院核發的緊急保護令，認傅男犯妨害自由及對直系血親尊親屬重傷害等罪嫌，犯意各別，建請法院分論併罰，又因有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯為累犯，請法院加重其刑。

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