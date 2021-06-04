重摔柔道童今起訴　母怒轟黑牌惡教練毫無悔意：失望又痛心

▲柔道童已昏迷第45天，病況停滯。（圖／翻攝黃父臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區7歲男童學習柔道時被黑牌教練和學長重摔27次，至今陷入昏迷第45天，昏迷指數仍是3，台中地檢署偵結，依傷害兒童致重傷罪起訴何姓教練，市議員陳清龍轉達黃母看法，黃母說，感謝證人陳述事實、檢方主持正義，但對教練至今仍毫無悔意，仍不覺得自己有錯，感到失望和痛心，至於兒子目前病況，她說完全停滯，沒有更好或更壞，一切尊重醫師決定。

▲柔道童的母親（左2）感謝證人和檢方，但痛心教練毫無悔意。（圖／ETtoday資料照）

根據台中檢方起訴書，被告何姓柔道教練並無柔道教練證，2021年4月21日，明知年僅7歲的黃姓男童，尚未學習好柔道之基本動作，卻仍指使其他兒童與之對練，因黃童不願繼續練習，並口出「教練是大笨蛋」等語，致被告心生不滿，逕行對黃童過肩摔、拋摔等，即使黃童表示頭很痛且有嘔吐情形，被告仍接續對黃童過肩摔，導致黃童癱躺在地上，經送醫急救，黃童有顱內出血、中樞衰竭、昏迷指數為3之重大難治傷害，全案依涉犯兒童及少年福利與權益保障法和刑法成年人對兒童傷害致重傷罪嫌提起公訴。

黃母透過市議員陳清龍表示看法，黃母說，上午已收到起訴書，非常感謝證人們完整還原陳述事發經過，以及檢方主持正義提起公訴，但在起訴書內容卻發現，教練至今還是覺得錯不在他，毫無悔意和認錯，避重就經的態度，令她非常失望和痛心。

她兒子昏倒在地時，教練一付事不關已的態度，還是她弟弟趕緊叫救護車送醫，由於教練延遲送醫，害得她兒子如今還在加護病房和死神搏鬥，而教練卻還自認沒錯。

她說，兒子目前昏迷指數還是3，病況停滯，沒有更好也沒有更壞，未來的救治工作尊重醫師專業判斷，以及兒子求生意志，她感嘆說，這是他的命。

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