　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前立委助理勾結多名鄉長貪污收取回扣　重判14年半定讞

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前立委助理勾結多名鄉鎮長貪污，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前親民黨立委林正二辦公室前主任徐文保，利用職務之便與多位中南部鄉鎮長勾結，向工程得標廠商收取回扣。一審將徐男重判18年，並將多位鄉鎮長一併判刑。案經多次撤銷發回，最高法院15日採信台中高分院更二審見解，將徐男重判14年6月、屏東縣崁頂鄉前鄉長鄭志成9年5月、彰化縣二水鄉前鄉長許文耀7年10月定讞。

判決書指出，徐文保在2006年至2010年間，擔任前親民黨立委林正二辦公室主任，利用立委名義向中央單位申請補助地方建設款的機會，與多位鄉鎮長及承包廠商串通，收取設計標40％及營造工程標25％的回扣，25％的回扣中約定立委取得15％、鄉鎮長取得10％。

徐男為逼迫廠商給錢，多次出言恐嚇「選舉需要錢」、「公共工程不要隨便標，路邊的蘋果不要隨便採」、「沒照規則來，就算材料一模一樣，也不會讓你過」、「只要你們配合，不管工程怎麼做、用什麼材料，公所都不會刁難」、等言語強索回扣，部分廠商因而就範，不願同流合污的廠商則提出檢舉。檢調單位偵辦後，對林正二在內的23人提起公訴。

林正二最後遭判8罪定讞，總計刑度高達73年8個月，需入監服刑，但林正二卻在入監前夕失聯未報到。至於徐文保等人涉案部分，經過多次撤銷發回後，台中高分院去年更二審將徐男重判14年6月、褫奪公權8年，屏東縣崁頂鄉前鄉長鄭志成9年5月、褫奪公權5年，彰化縣二水鄉前鄉長許文耀7年10月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴，全案確定。

ET快訊
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

蘆洲男想被關注！爆料扯謊「PCR採撿遭詐3萬8」　自行報警被送辦

快訊／台東騎士暴衝猛撞康樂橋！噴飛「墜落6米高橋下」重傷昏迷

超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

快訊／慘遭上噸玉米粒淹沒！　嘉義男被救出無呼吸心跳

載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

嘉義男精神恍惚自殘又砍傷母親　被強制戒護送醫

日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

前立委助理勾結多名鄉長貪污收取回扣　重判14年半定讞

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

蘆洲男想被關注！爆料扯謊「PCR採撿遭詐3萬8」　自行報警被送辦

快訊／台東騎士暴衝猛撞康樂橋！噴飛「墜落6米高橋下」重傷昏迷

超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

快訊／慘遭上噸玉米粒淹沒！　嘉義男被救出無呼吸心跳

載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

嘉義男精神恍惚自殘又砍傷母親　被強制戒護送醫

日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

前立委助理勾結多名鄉長貪污收取回扣　重判14年半定讞

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

遊戲拚跨界！微軟Xbox發表冰箱、華碩ROG推出泡麵　宏碁掠奪者有能量飲料

沒了旅客！武陵農場生態大爆發　「稀有野生動物」現身

吳依霖曝單身落寞時刻　打石膏「5天沒洗澡」癢癢又臭臭

助400街友善行被封「活媽祖」！　鄭家純大讚：賈永婕才是真典範

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

林達／疫苗搶打之亂如何解？列國家財產造冊施打！

熱賣10年的唇釉又出新色　#白茶玫瑰仙氣爆棚絕對必收

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了回不來

獨／上班過退休生活！老實航警公開工作心得

人夫車禍曝婚外情！旅館大戰嫩妹3小時又被抓包

獨／偷渡254警專生打疫苗內幕曝

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

青峰挨告親權三連勝　恩師林暐哲翻臉過程曝光

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

小三狂宣主權！甜蜜照用戲院大螢幕輪放　正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

端午節連假從今晚開始，由於本土疫情大爆發的關係，政府呼籲民眾盡量避免返鄉，造成疫情的擴散。但是有網友晚間觀察高速公路即時影像發現車潮湧現，立委洪孟楷批評，大眾運輸訂票是以往的二十分之一不到，何必管制高速公路？大排長龍通勤公車枯等兩小時仍上不了交流道，阻擋的「不是返鄉是回家」！

黃書瑜／房屋稅後還有地價稅要繳

黃書瑜／房屋稅後還有地價稅要繳

蘇友辰／正視鑑識出錯遺害與究責

蘇友辰／正視鑑識出錯遺害與究責

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

被點名「爛片噁心」　名導控立委妨害名譽

被點名「爛片噁心」　名導控立委妨害名譽

關鍵字：

法律人權林正二立委回扣最高法院貪污鄉長助理重判定讞

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

賈永婕究竟有多強？婚紗王國「只花2年千萬回本」

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面