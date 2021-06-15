前立委助理勾結多名鄉長貪污收取回扣　重判14年半定讞





▲前立委助理勾結多名鄉鎮長貪污，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者吳銘峯／台北報導

前親民黨立委林正二辦公室前主任徐文保，利用職務之便與多位中南部鄉鎮長勾結，向工程得標廠商收取回扣。一審將徐男重判18年，並將多位鄉鎮長一併判刑。案經多次撤銷發回，最高法院15日採信台中高分院更二審見解，將徐男重判14年6月、屏東縣崁頂鄉前鄉長鄭志成9年5月、彰化縣二水鄉前鄉長許文耀7年10月定讞。

判決書指出，徐文保在2006年至2010年間，擔任前親民黨立委林正二辦公室主任，利用立委名義向中央單位申請補助地方建設款的機會，與多位鄉鎮長及承包廠商串通，收取設計標40％及營造工程標25％的回扣，25％的回扣中約定立委取得15％、鄉鎮長取得10％。

徐男為逼迫廠商給錢，多次出言恐嚇「選舉需要錢」、「公共工程不要隨便標，路邊的蘋果不要隨便採」、「沒照規則來，就算材料一模一樣，也不會讓你過」、「只要你們配合，不管工程怎麼做、用什麼材料，公所都不會刁難」、等言語強索回扣，部分廠商因而就範，不願同流合污的廠商則提出檢舉。檢調單位偵辦後，對林正二在內的23人提起公訴。

林正二最後遭判8罪定讞，總計刑度高達73年8個月，需入監服刑，但林正二卻在入監前夕失聯未報到。至於徐文保等人涉案部分，經過多次撤銷發回後，台中高分院去年更二審將徐男重判14年6月、褫奪公權8年，屏東縣崁頂鄉前鄉長鄭志成9年5月、褫奪公權5年，彰化縣二水鄉前鄉長許文耀7年10月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴，全案確定。