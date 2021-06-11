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社會 社會焦點 保障人權

變態男家中浴室裝針孔！祖孫三代全入鏡　女兒和小姨子都沒放過　

▲▼南韓國小安親班院長在花籃放入手機，偷拍女童與女教師如廁。（示意圖／取自Pixabay）

▲北市1名洪姓人父超噁！家中浴廁偷裝針孔攝影機，連岳父都入鏡。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真的很噁！北市1名洪姓人夫利用家中是三代同堂，竟在家中浴廁裝設針孔攝影機，偷拍逾月。直到家中成員上廁所，抬頭一望發現針孔攝影機器材，經檢視發現裡面有家裡的其他成員被偷拍，連洪男的岳父、女兒裸露畫面全入鏡。士林地檢署依妨害秘密及兒童及少年性剝削防治等罪將他提起公訴，

洪男在2019年10月中，基於妨害秘密及違反兒童少年及性剝削條例，竟然私自在住家浴廁裝設針孔攝影機1台，直到同年12月。

12月4日經家中成員小芳（化名）抬頭看廁所天花板，驚見攝影器材並打開檢視，赫然發現多段影像有洪男小姨子及她小孩裸露性器官畫面、繼續查看；更看見令人瞠目結舌的畫面，噁心的洪男連岳父及自己小孩都不放過。小芳立刻將洪男誇張行徑說出，他的偷拍犯行才因此曝光，對此小姨子也與父親憤而到警局報案。

洪男警詢及偵查時坦承犯行，檢方勘驗竊錄光碟及浴廁的截圖後，認洪男違反兒童及少年性剝削防治條例、也依妨害秘密等罪將他提起公訴。由於洪男竊錄行為同時犯下多數罪名，且具有時間及空間上密接關聯性，為連續犯，並建請法院論以1罪，從一重斷處。

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