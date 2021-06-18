國產疫苗應走完三期試驗　馬英九：開放國人赴美國、大陸打疫苗

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

針對國內遲遲無法有充足的疫苗，新冠肺炎疫情仍嚴峻，馬前總統辦公室18日表示，樂見政府授權民間企業購買疫苗，但仍應雙管齊下，儘早達到台灣群體免疫目標，蔡英文總統與政府應正式宣佈，開放國人赴美或大陸施打疫苗，必要時並提供協助。

馬前總統辦公室呼籲，在目前這種艱困環境下，要突破現狀，政府必須下大決心改弦更張，務實前進，應立即正式宣佈不禁止台灣民眾到國外或中國大陸施打疫苗，必要時並提供協助。赴美部分，應讓民眾自由前往；赴陸部分，建議先由陸委會與大陸國台辦聯繫，依據2010年12月21日雙方所簽訂、2011年6月26日生效的《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的第一條所定的第一個合作領域，就是「傳染病合作」。第二章「傳染病防治」有五個條文規定合作互助的內容。因此，開放打疫苗小三通，可請金門、連江縣政府協助衛福部與陸委會辦理。兩縣長即可與對岸福建台辦研商合作打疫苗細節，儘量做到快速、安全、可靠。

馬前總統辦公室強調，兩岸小三通，是蔡英文總統2001年擔任陸委會主委時最重要的政績，直到今天，蔡總統仍然屢次強調。如今又到了兩岸的關鍵時刻，如果蔡總統同意小三通打疫苗，可以證明她願意把人民健康擺在兩岸爭端的前面，必將贏得兩岸人民的尊敬。

馬前總統辦公室指出，這樣做，可以加速達成台灣群體免疫目標。換言之，不是消極等待他國捐贈或出售疫苗，而是主動出擊，創造成功機會。同時，兩岸共同防疫，亦可緩和目前雙方緊張關係，大陸也應停止軍機擾臺，以展現合作善意。

至於國產疫苗，馬前總統辦公室強調，應該繼續走完第三期試驗，獲得國內外認證後，再來量產，屆時民眾才會有信心。須知所有專家都認為，全球疫情未來也許會緩和，但不會消失，只會變種，可能年年都來，就像一般流感一樣。因此生產疫苗，要超前部署，不妨以明後年為目標；做得急，不如做得好。