今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增188例COVID-19確定病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。個案分佈以新北市76例最多，其次為臺北市71例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今日新增187例本土病例，為83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月29日至6月17日。個案分佈以新北市76例最多，其次為臺北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，臺中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

▲0618新增確診病例。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增21例死亡個案，為男性12位、女性9位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月13日，確診日介於5月19日至6月15日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月16日累計公布1萬2210位確診個案中，已有6873人解除隔離，解隔離人數達確診人數56.3%。

▲5/1起COVID-19本土確診病例三合一表格。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計101萬1097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含99萬3010例排除)，其中1萬3771例確診，分別為1162例境外移入，1萬2556例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號(案13408)，累計95例移除為空號。

而自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、臺北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲6月18日新增死亡COVID-19確診個案表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）