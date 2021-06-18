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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他感慨「台灣窮得只剩政治」：如果買BNT的不是郭台銘？是張忠謀呢？

 ▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘今日喊話，希望和蔡英文見面談疫苗問題。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送、BNT疫苗面臨卡關，傳出民進黨不同派系間有不同的意見，郭台銘今（18）日在臉書發文，盼會見蔡英文，當面得到蔡英文的回覆與承諾。資深媒體人黃暐瀚，對於郭台銘購買疫苗給國人卻屢傳碰壁頗有感慨，他發文表示，台灣因政治改變了許多事。

黃暐瀚昨晚在臉書上感慨「台灣，窮得只剩政治？」台灣人對政治熱情，過去這些年來，我們使用民主選舉的方式決定了我們的生活，這同時也是台灣的驕傲，但在此之於我們可以想想，「除了政治，我們是不是還有其他東西？」

他提出三個問題，讓大家一起來思考：

1、如果BNT沒有被「上海復星」拿走代理權？政府會不會刻意繞開？台灣買BNT，會不會這麼難？（當然，大家都希望代理權不要被大陸藥廠買走，不就沒事？但人家投資的早，出錢出的快，木已成舟，多說無益）如果今天，是日本藥廠買走了BNT的亞洲代理權？我們會不會跟代理藥廠買BNT？會不會？

2、如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？

3、如果台北市長是陳其邁，新北市長叫鄭文燦？那還會不會有人說：「全台在陪雙北坐牢」？還是會說：「同島一命、雙北加油、台灣加油」？

▲▼台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃暐瀚感慨表示，如果買BNT的不是郭台銘，是張忠謀呢？情況可能不一樣。（圖／記者湯興漢攝）

針對雙北首長與中央分屬三黨一事，黃暐瀚分析，如果今天台北市長是陳其邁，新北市長是鄭文燦，那還會出現「全台陪雙北坐牢」的聲音嗎？還是會變成「同島一命、雙北加油、台灣加油！」？至於國產疫苗爭議一事，黃暐瀚也向政府喊話，如果政府要扶植國產疫苗，那就要用心、用錢、用時間去培植，而不是揠苗助長，「沒做三期，就要讓國人施打。這樣做，不但國人沒信心，國際也不認證，效果防護力還未知？怎麼會受肯定？怎麼能成為台灣「抗疫」的武器。」

▲鴻海創辦人郭台銘於午夜發佈3點聲明，強調專案進口疫苗按計畫進行中「全力以赴」。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

▲鴻海創辦人郭台銘強調專案進口疫苗按計畫進行中「全力以赴」。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

黃暐瀚感嘆，疫情、病毒隨時都在變化，半年前陳時中部長自豪「現在是世界要努力追上台灣」，但沒想到幾個月後台灣就被甩在後頭，但現在沒有疫苗，什麼都免談，面對各國開始出現Delta變種病毒，台灣此刻要做的是大量、多種類地採購國際優質疫苗，「今天不做，明天就會後悔。除了政治，我們還有正常生活。少一點政治，或許一切都會更好。」

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