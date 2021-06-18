批「賣場防疫仍不到位」！消基會籲借鏡英國　推購物3措施

▲消基會認為，台灣賣場防疫措施仍不到位。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國內目前仍維持第三級警戒，消基會今（18日）指出，防疫期間，如何讓國人安心的採購食物，是政府防疫重要一環。消基會認為，政府應借鏡英國賣場內的設置，包含動線管理、宣導不必要的觸摸商品、照顧身障者移動空間需求、開闢敬老時段等防疫措施，兼顧民生與防疫需求。

經濟部日前公告賣場防疫措施，包含管制人流、賣場出入口落實實聯制、量體溫、確實戴口罩，以及提供酒精消毒服務。但消基會認為，經濟部公布措施，相較於英國賣場經歷一年多的抗疫經驗，總還是有不能準確到位的感覺。

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消費者報導雜誌副社長張琬萍說明，為管控賣場的購物人潮，英國政府首先建議業者須依循1-2公尺的安全社交距離原則，並據此推算各商店銷售空間的最大顧客量，並針對任何容易壅塞的區域，例如店內外的門口，進行人流管控。

▲消基會認為，應借鏡英國賣場購物防疫措施。（圖／消基會提供）

張琬萍指出，為分散人流，英國政府也建議業者與鄰近的企業和地方當局合作，以分散全天到達的人數，例如錯開營業時間，減少尖峰時段對公共交通的需求，以避免人潮同時集中，因過度擁擠產生群聚效應。

張琬萍提到，英國政府也為了確保身障人士的權益受到保護，建議賣場的人行通道與排隊動線應符合身障者進出其間的合理需求，也提醒有孩童隨行的顧客，家長有責任看顧他們並提醒保持社交距離。

▲賣場進行消毒工作。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，為降低高齡年長者的染疫風險，張琬萍建議，可仿傚英國以及美國賣場的人性化安排，每周擇一特定日期，指定一段時間（或提早營業時間），例如一小時或90分鐘，提供高齡年長者以及孕婦進場購物，讓風險較大的族群，能在相對安全的環境下完成在宅防疫期間所需的必要購物。

消基會秘書長徐則鈺說明，國內目前已有業者在櫃檯區域建置透明隔板或者透明簾避免病毒傳播，也有業者落實結帳商品掃描區的消毒清潔工作，這些措施均值得業者借鏡。此外，也建議業者可擴大設置櫃檯區，以達到分散人流，降低病毒傳播的機率。

徐則鈺呼籲政府，政府仍要借鏡國外的防疫經驗，不斷的改進目前施行中的防疫措施，制定更妥善的超市、賣場防疫指引，以確保消費者及賣場從業人員的健康受到保障。

▲賣場進行消毒工作。（圖／記者呂佳賢攝）



