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父母染疫！他隱瞞還到處趴趴走　確診後「近400人被隔離」下場曝

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲廣州近日爆發本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州近日爆發本土疫情，在番禺區經營農莊的55歲祝姓男子未如實填報和告知醫生近14天內的旅居史，同時隱瞞曾與確診病例接觸以及到過疫情高發區。祝男確診被隔離後，因其活動軌跡涉及多個場所，最終導致近400名密切接觸者也需要隔離，他其後被警方立案偵查及刑拘。

根據通報，祝男在5月25日前往廣州市荔灣區白鶴洞街探望父母，後帶兒子前往廣鋼醫院打疫苗，隨後返回番禺住處。期間，祝男如常生活、經營農莊等。3日後，祝男出現感冒症狀，但他未前往醫院治療，自行服藥處理。

5月29日，荔灣區白鶴洞街被確定為中風險地區。5月30日，祝男父母被確診感染新冠肺炎。6月2日，荔灣區白鶴洞街被調整為高風險地區。祝男隨後兩次前往醫院就診，均未如實填報和告知醫生近14天內的旅居史，隱瞞曾與確診病例接觸以及到過疫情高發區。6月3日，祝男於5月31日提取的核酸檢測樣本檢測顯示呈陰性。

及至6月6日，廣東省吳川市疾控中心向番禺區疾控中心反饋轄區內一容姓確診病例曾在番禺轄區活動。經排查發現，祝男為容姓確診者的密切接觸者。番禺區疾控中心隨即對祝男採取隔離措施，他經核酸檢測為陽性。6月7日，祝男被確定為確診病例。

截至6月6日祝男被採取隔離措施前，活動軌跡已涉及番禺區大石街轄區內醫院、便利店、雜貨店、水果店、球場等公共場所，導致密切接觸者167人、次密切接觸者225人需隔離觀察、居家隔離，引發新冠肺炎傳播嚴重危險。

6月8日，廣州市公安局番禺區分局對祝男立案偵查，並對其刑事拘留。當日，番禺區人民檢察院提前介入本案，就本案法律適用、偵查取證方向、依法固定完善相關證據等方面提出意見建議。目前祝男仍在隔離治療中，司法機關將依法予以追訴。

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