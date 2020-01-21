別把警察當塑膠！街頭打群架不再罰錢了事...高雄新法首例動手可囚5年　

▲苓雅區19日酒客鬥毆。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

過去發生街頭暴力事，除了當事人可以提告傷害罪之外，公權力僅能用《社會秩序維護法》來裁處，不過往往都是幾千塊錢罰金就了事，所以對於遏止街頭暴力通常沒有嚇阻性的作用，不過現在《刑法》修法，修正第149條以及150條來加強防範暴力，17日正式修法上路，而高雄市21日凌晨發生的KTV鬥毆案，成了警方依照新修正法令的移送案例，員警私下說：「再打嘛！」有了這2個修正法條，未來執行公權力會更強勢。

過去街頭暴力發生的時候，警方指能夠將人帶回去，僅能夠《社會秩序維護法》第87條互相鬥毆者、或意圖鬥毆而聚眾者，處3日以下拘留或新臺幣18000元以下罰鍰來裁罰，同時詢問被害人是否要提出傷害告訴，不過現在修正過後的刑法第149條跟150條可以將人逮捕。

▲苓雅區19日酒客鬥毆。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情就發生在19日清晨6點05分，警方接獲通報，KTV門口有兩方酒客發生衝突，雙方客人互不認識，不過就在結帳時，互看對方不順眼，便仗著酒意引發衝突，潘姓男子便揪同行5名男子毆打李姓男子，造成李男肢體傷害。警方調查後，因潘姓男子等6人在公眾出入場所公然聚眾，並且為3人以上施行暴力，依刑法第150條公然聚眾施強暴脅迫罪、第277條傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

【修正法令內容】

《刑法》149條屬「預備犯」規定，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散者，在場助勢之人處6月以下有期徒刑、拘役或8萬元以下罰金；首謀者，處3年以下有期徒刑。



《刑法》150條則規定，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑。

【相關新聞】

夜唱酒後互看不順眼！KTV門口前「6打1」 警：通通帶回去

▲苓雅區19日酒客鬥毆。（圖／記者許宥孺翻攝）