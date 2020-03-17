街頭葉問？港驚現「紅褲壯漢」一打五...怒擊屁孩網讚帥爆

▲紅衣漢一挑五 。（圖／翻攝自臉書粉專）

記者蔡儀潔／綜合博報導

香港網友今（17）在臉書上傳2段影片，稱旺角發生「一打五」事件，一名身材壯碩的紅褲漢，與5名年輕男子在花園街上演全武行，一番混戰後，5人黨不敵上車離開，卻在亞皆老街鬧市中，再被紅褲漢追趕以磚頭砸車。不過，港警向《香港01》表示，今天旺角區未有收到類似案件。

據《香港01》報導，網友po出的畫面顯示，紅褲壯漢正被5名年輕男子包圍，以一敵五負隅還抗，拉扯當中一名金毛男，隨後被對方拳打腳踢，但他快速閃避，同時雙手襲向金毛男，雙方一陣推打後陷入對峙，現場紅褲漢的背包和水壺散落一地。

之後紅褲漢脫下白衣，光著上半身一邊叫罵，一邊發起攻擊，金毛男一名同伴一怒之下向紅褲漢踹去，卻反遭連環拳。雙方推撞後，紅褲漢再將目標指向金毛男，最少連擊3拳並踢一腳，但他怒氣未消仍不斷喝罵，對方嚇得打退堂鼓，陸續坐上灰色轎車，紅褲漢一度擋住車門，但該車仍順利開走。

▲現場畫面。（圖／翻攝自臉書粉專）

灰車在等候紅燈時，一度退後再往前開，隨即被紅褲漢以疑似磚頭的物品，大力扔向左邊車身，在轉為綠燈時開走，紅褲漢撿回所扔的物品一度後隨，旁邊有多名市民圍觀。《香港01》就網上片段向警方查詢案件，但警方回覆稱，旺角區今天沒有收到類似案件。不排除事件沒有人報案。