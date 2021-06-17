618搶好康！三洋節能小冰箱新上市　東森獨家最高送1250東森幣

消費中心／綜合報導

618超狂年中慶來了！在家防疫就是需要好好享受居家生活，對於小資族、小家庭與外宿族來說，「小冰箱」可是生活必備家電，體積小又不占空間，台灣三洋今年初推出2款小冰箱並與東森購物網合作祭出超殺優惠，在6/15-6/19期間購買，最高送消費者1250東森幣。

▲6/15-6/19在東森購物網購買三洋87公升雙門電冰箱，原價$6,290，優惠價只要$5,490，再加碼送500東森幣。（圖／東森購物網提供，下同）



為了滿足小冰箱族群的需求，台灣三洋推出2款分別為87及128公升的全新冰箱，不僅擁有省電一級能效，還能搭上今年政府延長的節能補助。其中87公升的雙門電冰箱是以網路獨家顏色星辰黑來粉墨登場，顛覆過往消費者對三洋的印象，創新的顏色設計更加貼近了年輕客群，另一款128公升雙門電冰箱，主打四星級冷凍能力及LED燈省電照明，讓在疫情不斷升溫的現在，讓顧客能更安心的儲備食糧，也讓網路消費者有更好的購買選擇。

▲6/17-6/19在東森購物網購買128公升雙門電冰箱，原價$9,500，優惠價只要$8,990，再送800東森幣。



搭配618年中慶，東森購物網祭出「三洋電冰箱」超殺優惠，6/15-6/19在東森購物網購買87公升雙門電冰箱，原價$6,290，優惠價只要$5,490，再加碼送500東森幣，而6/17-6/19購買128公升雙門電冰箱，原價$9,500，優惠價只要$8,990，再送800東森幣，超級划算！

▲東森購物網提供下殺優惠價，165公升直立式無霜冷凍櫃原價$12,500，網路優惠價$9,900，618當天再回饋5%東森幣。

另外由於疫情嚴峻，民眾在家烹煮三餐機會變多了，因此能儲放更多的食品的「直立式冷凍櫃」成為許多家庭的新需求！台灣三洋今年最受家庭普遍喜愛的冷凍櫃SCR-165F不但可自動除霜，省去許多傳統冷凍櫃需自行將冰霜手動剝除的困擾，更擁有總共有六層的多層設計，食材擺放一目瞭然，觸控式溫控美觀又清楚，急速冷凍也讓食物鮮度瞬間封存，東森購物網提供下殺優惠價，165公升直立式無霜冷凍櫃原價$12,500，網路優惠價$9,900，618當天再回饋5%東森幣。

618年中慶好康灑不停，本周五618同時也是東森會員「購物日」，買三洋冰箱單筆消費滿3,000元回饋可享5%東森幣回饋無上限，指定銀行最高回饋20%，還有政府的節能補助方案可申請500元的補助，當天10:00-23:59若是再透過LINE購物導購可享LINE POINTS 4% 回饋無上限，滿滿折扣與回饋，讓會員不僅能享受三洋的優質新產品，更能優惠拿好拿滿。