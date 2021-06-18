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更生保護會推動紓困4.0　攜手抗疫

▲愛心防疫物資，宅配到案家。（圖／臺灣更生保護會提供，以下同）

▲愛心防疫物資，宅配到案家。（圖／臺灣更生保護會提供，以下同）

記者陳崑福／台北報導

新冠疫情情肆虐，臺灣疫情全國進入三級警戒，連帶影響全台產業及個人生計，臺灣更生保護會響應政府「全國一心、守住疫情、紓解困境」宣示，邢泰釗董事長指示針對受疫情衝擊的圓夢創業貸款事業主、經濟地位處於弱勢的更生人家庭及其子女，規劃三大紓困措施，以協助其一同抗疫。

▲愛心防疫物資，宅配到案家。（圖／臺灣更生保護會提供，以下同）

▲▼臺北分會購買更生人製作產品挺醫護人員、送愛到家。

▲愛心防疫物資，宅配到案家。（圖／臺灣更生保護會提供，以下同）

其中更保臺北分會林主任委員炳耀即率先捐款，並指示購買更生產品25hrs咖啡、艾格諾先生蛋捲送至台大醫院給一線醫護人員，藉此表達更生人對社會、對醫護人員的關愛。

臺灣更生保護會說，創業貸款事業主暫停營業、營收銳減至一成不到又需面臨支付店面租金、無力負擔外送物流平台費等營運成本；更生人工作暫停、減薪、家庭經濟中斷、子女停課在家學習無力購買設備等困難。

因此，邢董事長指示針對弱勢更生人協助，幫助他們一起對抗疫情；首先，圓夢創業貸款紓困方面；每月最高補貼物流平台服務費1萬元，並持續提供圓夢創業貸款更生人紓困措施，減緩其營運壓力。其次，還款中案件提供減還金額、暫停催收、延長還款期限三種暫時性保護措施；而已清償案件方面，如受疫情影響，得參照更保會圓夢創業貸款專案報會審查原 則，向各地分會申請第三次貸款。

並提供物流補貼，鼓勵圓夢創業貸款更生人加入物流平台(Uber Eats、foodpanda)行列，擴展銷售管道，增加營業收入；更保會提供3個月(6至8月)物流平台服務費50%之補貼，每人每月最高補助1萬元，以減輕其營運成本費用。

另優先採購更生商品，更保總會及各地分會辦理相關會議或媒合物資所需時，優先採購更生人自營產品。家庭支持勤學紓困 新生入學每位補助上限2000元；及發動「愛心防疫物資包」，生活困難者 送愛到家。

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