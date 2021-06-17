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更生保護會推紓困4.0　貸款紓困、物流補助幫更生人度過疫情

▲▼更保紓困4.0。（圖／台灣更生保護會提供）

▲基隆更生保護分會人員，準備防疫物資包。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北被導

新冠肺炎疫情持續肆虐，台灣目前仍處於全國三級警戒，連帶影響全台產業及個人生計，為了幫助更生人順利度過疫情，更生保護會推動「紓困4.0」措施，除了持續提供圓夢創業貸款更生人紓困措施，減緩其營運壓力，也提供物流補貼，鼓勵圓夢創業貸款更生人加入物流平台行列，另外也提供家庭支持勤學紓困，並準備愛心防疫物資包，送愛到家。

疫情升溫，全國進入三級警戒，創業貸款事業主暫停營業、營收銳減至一成不到又需面臨支付店面租金、無力負擔外送物流平台費等營運成本；更生人工作暫停、減薪、家庭經濟中斷、子女停課在家學習無力購買設備等等困難。為了幫助更生人，臺灣更生保護會董事長、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗，日前指示針對受疫情衝擊的圓夢創業貸款事業主、經濟地位處於弱勢的更生人家庭及其子女，規劃三大紓困措施，以協助其一同抗疫。

「紓困4.0」措施共分三大項，一、圓夢創業貸款紓困，每月最高補貼物流平台服務費1萬元，除了持續提供圓夢創業貸款更生人紓困措施，減緩其營運壓力。還款中案件提供減還金額、暫停催收、延長還款期限三種暫時性保護措施；已清償案件，如受疫情影響，得參照更保會圓夢創業貸款專案報會審查原則，向各地分會申請第三次貸款。也提供物流補貼，鼓勵圓夢創業貸款更生人加入物流平台(Uber Eats、foodpanda)行列，擴展銷售管道，增加營業收入；更保會提供3個月(110年6至8月)物流平台服務費50%之補貼，每人每月最高補助新臺幣(下同)10,000元，以減輕其營運成本費用。另外也優先採購更生商品，更保總會及各地分會辦理相關會議或媒合物資所需時，優先採購更生人自營產品。

二、家庭支持勤學紓困，新生入學每位補助上限2,000元。更保會協助更生人家庭支持服務方案之弱勢家庭子女達到不停學、持續成長之目的，運用社會福利公益信託基金，包含提供新生入學補助，提供將於110學年度第一學期就讀國小、國中、高中職者，補助其學雜費、制服費、學習用品等費用，以減輕其就學困境，每位新生補助上限2,000元。另外也補助載具設備、數位學習補助，倘若弱勢更生人子女具國小中高年級、國中、高中職在學身分者，因貧困弱勢缺乏數位學習之設備致影響學習，經評估後，提供每位一組平板載具及網路設備。

三、提供愛心防疫物資包，對生活困難者送愛到家。更保總會及各地分會連結各界企業資源、愛心團體、更生人自營產品等組成愛心防疫物資包，將溫暖傳遞至弱勢更生家庭中，使其能安心生活、一同防疫。

最後，臺灣更生保護會呼籲，更保會將持續推動更生保護業務，透過上述各項紓困措施，協助更生人渡過疫情困頓、攜手抗疫、甦活重生。如有相關問題，都可撥打更生保護會全國免付費服務專線0800-788-595予以詢問。

▲▼更保紓困4.0。（圖／台灣更生保護會提供）

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