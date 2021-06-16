快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

▲疫情嚴峻影響更生事業，營收少了八成。（圖／財團法人臺灣更生保護會臺北分會提供）

生活中心／綜合報導

國內疫情升溫，三級警戒延長至6月28日，許多行業暫時停止做生意，更生事業也連帶受到影響，無法正常營運，營收頓時少了八成，加上還得支付龐大的租金，實在吃不消，東森社會福利慈善基金會和更保會台北分會伸出援手，購買更生人產品，贈送給一線醫護、希望能夠協助他們以及更生清寒家庭，度過這次疫情難關。

臺灣更生保護會臺北分會林主任委員炳耀率先捐款，指示分會購買更生產品，包括咖啡、蛋捲等送給台大醫院給—線醫護人員，希望他們在脫掉防護衣，回到休息室時，可享用熱熱的咖啡，及少油少糖，不加—滴水及化學添加物的蛋捲，藉此表達更生人對社會，對醫護人員的關愛。





▲東森社會福利慈善基金會和更保會台北分會，希望能夠協助更生人度過這次疫情難關。（圖／財團法人臺灣更生保護會臺北分會提供）

除此之外，臺北地檢署與更生保護會臺北分會更結合新東陽股份有限公司、東森社會福利慈善基金會再加購圓夢創貸案，牛肉冷凍包、芋頭、芹菜手工丸子、台式肉粽、八寳粽等，讓更生事業幫助清寒更生家庭，大家—同防疫，將溫暖傳遞出去，攜手共渡目前困境，創造健康幸福未來。