人夫禁斷早餐店老闆娘！傳LINE「找人暗殺她」毀6年婚　正宮崩潰

▲呂姓人夫長期到早餐店買早餐，竟日久生情，戀上美豔老闆娘...（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名呂姓人夫2017年12月在早餐店結識美豔的陳姓老闆娘，竟不顧雙方各自有家室，與陳女多次發生關係，還互稱「老公、老婆」、「寶貝」，甚至討論找人「暗殺」正宮，讓元配氣得告上法院，近日高院判決陳女應賠10萬元，不得上訴。

根據判決書，呂男長期到新北市中和區某早餐店買早餐，與陳姓老闆娘日漸熟絡，竟發展出婚外情。

妻子控訴，她和丈夫呂男自2011年結婚至今，婚姻關係尚在持續，但陳女2017年起與先生以男女朋友自居，還相互承諾與原配偶離婚後，再與對方結婚，甚至在住處多次發生關係，讓她精神大受打擊，甚至罹患憂鬱症，因此求償精神撫慰金200萬元。

對此，陳女否認和呂男發生婚外情或性行為，而且針對通姦罪部分，原配之前所提證據不足，法院已經判決無罪，所以她沒賠償必要。

不過，法官認為，侵害配偶權行為不以通姦為限，若夫妻任何一方與他人間存有逾越普通朋友行為或不正常往來，而且超過一般通念所能容忍範圍，達破壞婚姻生活圓滿安全及幸福之程度，便已侵犯配偶權。

法官檢視2人LINE對話紀錄，發現雙方互稱「老公」、「老婆」，呂男更以「寶貝」、「親愛的」稱呼陳女，未受女方反對。期間，呂男一度問到「先拿個300萬來放我這裡」、「我離婚，但要一筆贍養費，你會借我嗎」、「200 ，給小孩的」。

當時陳女在LINE回應，「你在賣身嗎」、「我居然還要用買的」、「不希望我們的關係跟錢有關聯，我又不是沒人要，還不需要用錢買老公」、「我絕不會用錢買老公」。

兩人交往期間，陳女果真跟丈夫辦理離婚。呂男也發下毒誓，跟正宮保持「不親不抱不做愛」，若有違反家破人亡。某日，呂男甚至傳LINE給陳女，「妳去找人暗殺她（正宮）啊」、「又不是叫妳殺」，陳女則回道「不要髒了我的手」、「不要髒了我們的心跟未來」。

經由上述種種，法官認定2人已逾越一般正常男女來往情誼，有過從甚密之交往關係，已破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害呂妻配偶權益，達情節重大之程度，去年一審判決陳女應賠償10萬元精神撫慰金確定。雙方不服，高院上月19日駁回雙方上訴，維持一審判決確定。

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